Vatan Partisi'nin davetiyle Ankara'da düzenlenen “Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği” toplantısına Çinli diplomatlar, Türkiye'nin önemli iş insanları ve ekonomi yöneticileri katıldı.







Green Park Ankara Hotel’de düzenlenen “Üretimde Atılım için Türkiye-Çin İşbirliği” toplantının açılış konuşmasını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı.





Perinçek, “İki ülke yeni bir sistemin öncülüğünü yapacak.” dedi.





BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak (sol başta), batı ülkelerinden sipariş alamadıklarından dert yandı. Toplantıya Okan Holding'in patronu Bekir Okan (sağdan 3'üncü) katıldı.





ETHEM SANCAK: PERİNÇEK’İN ESKİ BİR YOLDAŞIYIM





Toplantıda konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın, “Sayın Genel Başkan'ın (Doğu Perinçek) eski bir yoldaşıyım, yeni girişimciyim.” sözleri dikkati çekti.





“Sezen Aksu’nun şarkısında söylediği gibi ‘ben sende tutuklu kaldım’. Türkiye ve Çin birbirine mecburdur.” diyen Sancak, insanlığın yeni bir uluslararası sistemin inşâsına ihtiyacı olduğunu söyledi.





Sancak, “Bu görev Türklerin ve Çinlilerin omzundadır. Sayın Doğu Perinçek’in ve Sayın Büyükelçi’nin devletler nezdinde sorumluluk üstlenmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.





"BİZ ZATEN ÇİN'İN KAPISINI ÇALACAĞIZ"





BMC’nin Batı’dan sipariş alamadığından yakınan Sancak, “Asya kaçınılmaz kaderimizdir. Biz zaten Çin kapısını çalacağız. Çin Halk Cumhuriyeti de bize bu noktada destek verecektir. Çin ve Türkiye birbirine mecburdur. Hayat, gelişmeler bu iki ülkeyi bir araya getirecektir.” dedi.





Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Ankara'da düzenlediği Çin zirvesine Murat Ülker de katıldı.





ÜLKER: HEPİMİZ ÇİN’İN TARAFINDAYIZ





Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Hepimiz Çin tarafındayız.” ifadelerini kullandı.





“Bu çok mühim bir inisiyatif.” diyen Ülker, “Mutlaka hava, kara, deniz yollarının gelişmesi ve İpek Yolu'ndan böylece istifade etmemiz lazım.” diye konuştu.





ÇİN ZİRVESİNE KİMLER KATILDI?





*Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek





*Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Deng Li





*Çin Halk Cumhuriyeti Siyasi Müsteşarı Wang Fei





*Çin Halk Cumhuriyeti Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı Xie Xinxing





*Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Li Qian





*Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker





*ES Mali Yatırım (BMC) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak





*Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan





*Onur Air Yönetim Kurulu Başkanı Cankut Bagana





*Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı





*İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın





*Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin





*Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam





*Adana Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir





*Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar





*Eski Orman Bakanı Arif Sezer







