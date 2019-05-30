Samanyolu Haber /Gündem / ABD Dışişleri'nden S400 açıklaması... /30 Mayıs 2019 00:21

ABD Dışişleri'nden S400 açıklaması...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri alması durumunda ABD'nin CAATSA yasasını öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri alması durumunda ABD'nin CAATSA yasasını öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti.

"Türkiye, olumsuz sonuçlara katlanır"

Ortagus, bugünkü basın toplantısında, "Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyoruz ama duruşumuz değişmedi. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa oldukça gerçek ve olumsuz sonuçlara katlanır. Bunlar, F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımların uygulanması" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.
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