Samanyolu Haber /Politika / Perinçek'ten, Demirtaş'ı ziyaret eden İnce’ye tepki! /11 Mayıs 2018 12:36

Perinçek'ten, Demirtaş'ı ziyaret eden İnce’ye tepki!

Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP’nin adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş ziyaretini eleştirdi. İkinci tura kalması halinde İnce’ye destek vermeyeceklerini söyledi.

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Perinçek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı. İmza için verilen sürenin ilk iki gününde gerilerde kalan Perinçek, diğer adayların imzaları tamamlası sonrası yükselişe geçmişti. Başka partilerden çok sayıda isim Perinçek’in adaylığına imza desteği verilmesi çağrısı yaparken CHP sözcüsü Bülent Tezcan “Tek Adam Koalisyonunun dayatmasına karşı demokratik bir yarış için Doğu Perinçek ve Vecdet Öz’e imza desteği verelim” açıklamasını yapmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de partililere Perinçek için imza çağrısı yapmıştı.

Diken'in haberine göre, adaylığının kesinleşmesiyle ilgili parti merkezinde açıklama yapan Doğu Perinçek, gazetecilerin ikinci tura kalması halinde Muharrem İnce’ye destek verip vermeyecekleri yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı: “Vatan Partisi hiçbir zaman Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edenlerle yan yana olmayacaktır. Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, PKK destekçilerine destek verenlere destek vermeyiz.”
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