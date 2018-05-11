İlk Türk F-35'i uçtu, Eylül'de Malatya'ya teslim edilecek

Kokpit Aero haber sitesinin aktardığına göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan ilk F-35, uçuşunu gerçekleştirdi. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl eylül ayında Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilmesi planlanıyor.





Kokpit.aero'nun haberine göre, 10 Mayıs'ta Fort Worth Teksas'taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.





F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsunun da dikkat çektiği ilk uçuşta, Türk F-35A'ya Lockheed Martin'e ait F-16 uçağı eşlik etti.





Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.





PİLOTLARA ÖZEL EĞİTİM VERİLİYOR





Öte yandan F-35 savaş uçakları için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda hazırlıklar devam ediyor. İlk uçağın Türkiye'ye teslimatının ABD'deki törenle yapılması planlanıyor.





Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli iki savaş pilotu da bu ülkede eğitime başladı. Pilotlara uçakla ilgili özel eğitim veriliyor. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan pilotlar iki uçakla ABD'den gelecek, uçaklara seyahatleri sırasında tanker uçaktan yakıt ikmali de yapılacak.





F-35 savaş uçaklarının Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak uçaklar için 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda üs komutanlığındaki F-4 uçaklarına göre inşa edilen bazı uçak bakım hangarlarının yerine yenileri yapılacak. Bazı uçak sığınakları ise F-35'ler için modernize edilecek. Geçen yılın sonunda başlayan inşaat çalışmalarının gelecek yılın ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.