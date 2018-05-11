Hakan Atilla zor durumda

Karar duruşması öncesinde Hakan Atilla kaç yıl hapis cezası alacağıyla ilgili taraflar arasında tartışmalar sürüyor.







Hakim Richard Berman’ın vereceği karar öncesinde Atilla’nın yaklaşık 13 aydır tutuklu olarak bulunduğu cezaevlerindeki genel durumuyla ilgili yeni bir rapor mahkemeye sunuldu.





Atilla’nın 13 aydır tutuklu olarak bulunduğu iki ayrı cezaevindeki genel davranışlarının değerlendirildiği rapor, Amerikan hapishanelerindeki tutuklu ve hükümlülerin durumlarını inceleyen bağımsız kuruluş Prisonology LCC tarafından hazırlandı.





“İzole olan Atilla büyük stres yaşıyor”





Raportör Jack Donson tarafından hakim Berman’a sunulan raporda, Atilla’nın bulunduğu cezaevinde birlikte kaldığı mahkumlarla profilinin uyuşmadığı, ailesinden izole bir şekilde hapishane şartlarını yaşayan Atilla’nın büyük bir stres içerisinde olduğu belirtildi. Hüküm giymesi halinde kaldığı bu hapishanede tutulmasının zaten büyük stres içinde olan Atilla’nın durumunu daha da zorlaştıracağı belirtildi. Atilla’nın daha az güvenlikli bir cezaevine nakledilmesi istendi.





“Atilla’nın hapishane puanı beş”





Mahkemeye sunulan 10 sayfalık raporda, Atilla’nın 13 aylık tutukluğu sırasındaki hapishanedeki davranışları ve diğer mahkumlarla olan ilişkileri detaylandırıldı.





Raportör Donson, halen Brooklyn’deki MDC Tutukevinde bulunan Atilla’nın beyaz yakalı bir suçlu olduğunu, halen kaldığı cezaevinin şartlarının son derece ağır olduğu belirtildi.





Raportör Donson’a göre, Atilla iyi davranış içinde olan bir tutuklu. Donson, Atilla’nın, cezaevi puanının 5 olarak saptandığını kaydederek, “1 ile 11 puan arasında not verdiğimiz mahkumların en az güvenlikli hapishanelerde cezalarını çekmesi gerekiyor. Maksimum güvenlikli cezaevinde kalması gereken mahkumlar ise 24 ile 31 notu alanlar. Atilla değerlendirmemize göre 5 puan alan bir tutuklu. Atilla derhal bu yüksek güvenlikli cezaevinden daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalıdır” dedi.





“Müslümanlara hapiste farklı gözle bakılıyor”





Raporda, Atilla’nın daha ağır suçlar ve kötü davranışları olan mahkumlarla birlikte kalmasının zaten bir yabancı ülke vatandaşı ve ailesinden çok uzaklarda bulunması nedeniyle büyük bir stres içerinde olduğu belirtilerek, “Atilla, suç geçmişleri kabarık, suçluları ağır bulunduğu bir yerde. Atilla’yla birlikte aynı cezaevinde kaldığı mahkumlar arasında kültürel farklılıklar var. Tüm bu faktörler Atilla’nın içinde bulunduğu durumu giderek daha da zorlaştıracak. Amerikan hapishanelerinde yatan fazla Türk vatandaşı yok. Şimdiye kadar edindiğim tecrübeye göre, Amerikan hapishanelerinde Ortadoğu kökenli tutuklu ve mahkumlara Müslüman olmaları gerekçesiyle farklı olarak değerlendirilip, ibadet etmeleri bile radikal bir davranış olarak kökten dincilerle karıştırılıyor” dedi.





“Atilla ağır şartlar altında”





Raportör Donson şöyle devam etti, “Eğer benim uzman görüşüme göre, ilk kez bir ve şiddet içermeyen bir suç işleyen ayrıca beyaz yakalı bir suçtan tutuklu olan Atilla’nın stres durumu böyle devam ederse daha da artacak. Çünkü kendi suç ve davranış profilinden çok daha ağır şartlar altında. Mahkumların cezalarını çektikleri hapishanelerde en büyük destekleri aile ve dostların ziyaretleri. Mahkumlar, aile ve yakınlarında aldıkları bu desteklerle cezaevi şartlarını kolaylaştırabiliyor. Atilla bu şartlardan uzak ve izole edilmiş bir durumda” dedi.





"Connecticut Eyaletindeki Danbury FCI Hapishanesine nakledin"







Raportör Donson, mahkemeye sunduğu raporun son bölümünde hakimden kararında tavsiyelerini dikkate almasını isteğini belirterek, “Atilla’nın, çok daha az güvenlikli olan FCI Danbury Hapishanesine (New York’a komşu eyalet Connecticut’a bağlı bir kent) nakledilmesini Cezaevleri Bürosuna önerin. Burada Kuzeydoğu eyaletlerine yakın birçok uluslararası havaalanı var. Ayrıca New York’taki Türk Başkonsolosluğuna yakın. Bu şekilde hem savunma avukatları, konsolosluk yetkilileri, hem de ailesi daha fazla ziyaret edebilir. Atilla, daha uygun olan şartlarda hakkındaki kararı bir üst mahkemeye taşıyıp temyiz etmek için elverişli koşullar altında çalışabilir” dedi.





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