Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan Guaido'yu Devlet Başkanı olarak tanıdı /12 Temmuz 2019 14:08

Yunanistan Guaido'yu Devlet Başkanı olarak tanıdı

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından kurulan Kiriakos Miçotakis başbakanlığındaki Yunanistan hükümeti, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

SHABER3.COM

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yunan hükümeti, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından açıklanan 28 AB üyesinin genel tutumuna uygun olarak, özgür, güvenilir ve demokratik devlet başkanlığı seçimleri çağrısı yapması için Juan Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

Açıklamada, Yunan hükümetinin, özellikle Uluslararası Temas Grubu ve Mogherini'nin özel temsilcisi Enrique Iglesias ile Oslo görüşmeleri gibi ilgili inisiyatifler aracılığıyla krize barışçıl, siyasi, demokratik bir çözüm bulunması amacıyla AB tarafından yürütülen çabalara güçlü destek verdiği ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan Guaido'yu Devlet Başkanı olarak tanıdı Sonraki Haber >>

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:30:40