Yunanistan Guaido'yu Devlet Başkanı olarak tanıdı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yunan hükümeti, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından açıklanan 28 AB üyesinin genel tutumuna uygun olarak, özgür, güvenilir ve demokratik devlet başkanlığı seçimleri çağrısı yapması için Juan Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı.







Açıklamada, Yunan hükümetinin, özellikle Uluslararası Temas Grubu ve Mogherini'nin özel temsilcisi Enrique Iglesias ile Oslo görüşmeleri gibi ilgili inisiyatifler aracılığıyla krize barışçıl, siyasi, demokratik bir çözüm bulunması amacıyla AB tarafından yürütülen çabalara güçlü destek verdiği ifade edildi.