Vekillerin halka gönderdiği mektupların faturasını da halk ödüyor: İşte rekortmenler...

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, milletvekillerinin posta giderlerine ait Mayıs ayı faturası sunuldu.





Mayıs ayında en fazla fatura CHP İstanbul vekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başevirgen'e ait.





Rapora göre Bekaroğlu’nun Mayıs ayı faturası 22 bin 753 lira 52 kuruş, Özgür Özel'in 19 bin 235 lira 56 kuruş, Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun 19 bin 234 lira 8 kuruş ve Bekir Başevirgen'in 19 bin 234 lira 8 kuruş oldu.





Vekillerin söz konusu mektuplarda İstanbul seçimlerinde destek istedikleri ve Ramazan tebriği ilettiği belirtildi.





TBMM, bir milletvekilinin 1 yıl boyunca, aldığı 2 maaş tutarında bileşik posta giderini karşılıyıyor.