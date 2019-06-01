Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon'dan S400'ler için Türkiye açıklaması /01 Haziran 2019 00:06

Pentagon'dan S400'ler için Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin S-400'ler konusunda ortak çalışma grubu önerine karşı olduklarını bildirdi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin S-400'ler konusunda ortak çalışma grubu önerine karşı olduklarını bildirdi.

NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay'ın aktardığına göre, yazılı açıklamada bulunan Pentagon, " S400 için çalışma grubu kurulmasına karşı olduklarını" belirtti.

Türkiye, ABD'ye, "Bu konuda bir ortak komisyon kuralım F-35 savaş uçakları bu sistemden nasıl etkilenir bu komisyon değerlendirsin" demişti. 

ABD, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ile F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olmasına karşı çıkıyordu.

Gerekçe olarak da S-400 radarlarının F-35’lere ilişkin gizli bilgilere ulaşabileceği, bu sayede F-35’lerin radarda görünmemesini sağlayan sistemin Rusya tarafından kolaylıkla aşılabileceğini iddia ediyordu.
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