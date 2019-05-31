Bayram tatili boyunca bu yol ve köprüler ücretsiz...

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollarla köprülerin 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla başlayacağını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.





Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan bas¸layarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı açıklayan Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi gu¨nu¨ saat 07.00'ye kadar süreceğinin kaydetti.