Samanyolu Haber /Gündem / Bayram tatili boyunca bu yol ve köprüler ücretsiz... /31 Mayıs 2019 23:57

Bayram tatili boyunca bu yol ve köprüler ücretsiz...

Bayram tatili boyunca, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve köprüler ücretsiz olacak.

SHABER3.COM

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollarla köprülerin 1 Haziran saat 00.00'dan 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını açıkladı.
 
Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla başlayacağını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan bas¸layarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı açıklayan Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi gu¨nu¨ saat 07.00'ye kadar süreceğinin kaydetti. 
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