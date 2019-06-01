Samanyolu Haber /Gündem / Saadet'in istanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı /01 Haziran 2019 00:25

Saadet'in istanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Saadet Partisi (SP) İBB başkan adayı Necdet Gökçınar, Çağlar Cilara’nın You Tube kanalındaki Onuncu Köy programındaki sorularını cevapladı.

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Saadet Partisi (SP) İBB başkan adayı Necdet Gökçınar, Çağlar Cilara’nın You Tube kanalındaki Onuncu Köy programındaki sorularını cevapladı.

Yaklaşan 23 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Saadet Partisi İBB adayı Gökçınar, “Ben size haber vereyim, gidiyorlar. Belediyeden gidiyorlar birinci adım. Fakat belediyeden gittiğiniz zaman domino taşı gibi. Erken seçim mutlaka gündeme gelecek, bu ekonomiyle hiçbir iktidar bir yere gidemez.”
 
Gökçınar programda katılan 20’in üzerindeki gencin siyasetin geleceğine yönelik sorularını da cevapladı.
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Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

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