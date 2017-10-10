Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması /10 Ekim 2017 19:16

Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması

Pentagon'dan yapılan açıklamada,"Türkiye ile gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez" denildi.

SHABER3.COM

Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri operasyonları etkilemez

Pentagon, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krize değinerek, "Türkiye ile gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez" açıklamasında bulundu.
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