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Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması
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Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması
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10 Ekim 2017 19:16
Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması
Pentagon'dan yapılan açıklamada,"Türkiye ile gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez" denildi.
SHABER3.COM
Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri operasyonları etkilemez
Pentagon, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krize değinerek, "Türkiye ile gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez" açıklamasında bulundu.
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