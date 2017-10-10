Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan Erdoğan'ı kızdıracak sözler /10 Ekim 2017 19:42

Arınç'tan Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki hapis cezasının bozulması "sevinçle" karşıladığını söyledi. Arınç, daha önceki açıklamasında belirttiği noktaların bozma gerekçelerinde yer aldığını ifade etti.

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Bülent Arınç: Berberoğlu kararını sevinçle karşıladım

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na verilen hapis cezasının bozulması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Berberoğlu tutuklandığında yaptığı açıklamadaki ifadelerin bozma kararının gerekçeleri arasında yer aldığını belirten Arınç, “O gün dikkat çektiğim hususlarla, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği bozma kararı birebir örtüşmektedir. Zira aklın yolu bir, evrensel hukuk prensipleri de açıktır” ifadelerini kullandı.

Kararın yargıya olan güveni tazelediğini ifade eden Arınç, açıklamasına şöyle devam etti:

Hukuka ve yargı camiamıza güveni tazeleyen bu kararı sevinçle karşıladığımı ifade ediyor; adaletin herkese ve en hızlı şekilde tecelli etmesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

İnanıyorum ki bu karar, yargımıza olan güvenin artması için bir umut kaynağı olacak, halkımız adaleti kendi topraklarında arayacak ve adalet; yine kendi hakimlerimizle, kendi topraklarımızda tecelli edecektir. Doğru olan da budur.”
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