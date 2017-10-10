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Tuğçe Kazaz'dan ABD'ye tepki için beyin yakan öneri....
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Tuğçe Kazaz'dan ABD'ye tepki için beyin yakan öneri....
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10 Ekim 2017 19:14
Tuğçe Kazaz'dan ABD'ye tepki için beyin yakan öneri....
AKP'li Eski manken Tuğçe Kazaz'dan Ankara-Washington hattında yaşanan vize gerilimine ilişkin ilginç öneri...
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Tuğçe Kazaz "Ütopik gelecek belki ama bence doları Türkiye'de yasaklayalım. Uluslararası ilişkilermiş, ekonomiymiş gerisini doları basan onlar düşünsün" dedi.
Kazaz'ın bu önerisi sosyal medyada günün konusu oldu...
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