Samanyolu Haber /Gündem / Tuğçe Kazaz'dan ABD'ye tepki için beyin yakan öneri.... /10 Ekim 2017 19:14

Tuğçe Kazaz'dan ABD'ye tepki için beyin yakan öneri....

AKP'li Eski manken Tuğçe Kazaz'dan Ankara-Washington hattında yaşanan vize gerilimine ilişkin ilginç öneri...

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Tuğçe Kazaz "Ütopik gelecek belki ama bence doları Türkiye'de yasaklayalım. Uluslararası ilişkilermiş, ekonomiymiş gerisini doları basan onlar düşünsün" dedi.

Kazaz'ın bu önerisi sosyal medyada günün konusu oldu...


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