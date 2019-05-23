Samanyolu Haber /Gündem / Pelikancı Hilal Kaplan yine göz göre göre yalan söyledi, tepki yağdı /23 Mayıs 2019 13:47

Pelikancı Hilal Kaplan yine göz göre göre yalan söyledi, tepki yağdı

YSK'nin gerekçeli kararında AKP'nin iddia ettiği gibi bir oy çalma tespitinin yer almaması sonrası bir açıklamada bulunan Sabah yazarı Hilal Kaplan, AKP dilekçesini YSK kararı gibi paylaşıp, 'YSK 'çaldılar' dememiş mi; bir daha bakın bakalım' dedi. Kaplan'ın paylaşımına sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı geldi.

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, YSK kararı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımla eleştiri konusu oldu.

YSK kararında oy çalmaya ilişkin tek bir ifade bile yer almazken, Kaplan, "YSK 'çaldılar' dememiş mi; bir daha bakın bakalım" diyerek bir not paylaştı.

AKP'nin YSK'ye verdiği itiraz dilekçesi YSK kararı gibi sunmaya çalışan Kaplan'a sosyal medyada tepki yağdı.



Kaplan'a gelen bazı tepki mesajları şöyle oldu:

Gerekçeli kararın 1-12 sayfalarında AKP’nin iddiaları yer alıyor. Bu metin 11. sayfadaki AKP iddiası, YSK kararı değil. Bunu sen de çok iyi biliyorsun ama bu toprakların gördüğü en büyük yalancılardan olduğun için hiç utanmıyorsun.
Birisi gibi sadece özet okuyunca böyle oluyor
Bu AKP itiraz dilekçesinin özeti kısmı ama. Yanı itiraz dilekçesindeki iddialar şunlar şunlar diye başlanır ilk defa yargı kararı görmüyorsunuz herhalde
AKP'nin dilekçesini YSK kararı gibi paylaşman tam senden beklenecek bir hareket yine yanıltmadın troliçe
Yemin ederim komik bile değil, zavallısınız
AKP'nin itiraz metnini YSK kararıymış gibi paylaşmak ve sahura kalkıp oruç tutmak. Hayırlı ramazanlar!
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