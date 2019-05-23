100 dolar yatıran 70 dolar kaybetti

Borsa hiç bu kadar ucuz olmamıştı, fakat...



GÖLGE BANKACI





Başlığın cazibesine kapılıp Borsa İstanbul’a (BİST) koşmayın sakın! Elhak Borsa İstanbul hiç bu kadar ucuz olmamıştı.





Fakat BİST’te mevcut seviyelerden alım yapmak dipsiz kuyuya atlamaktan farksız.





Zira BİST’in serbest düşüşünün nerede duracağı belli değil. Hisse senetleri pula döndü. Geçen sene 100 lira piyasa değeri olan şirket halihazırda 30-40 liraya alınabiliyor.





BELİRSİZLİK ÇOK FAZLA





BİST’i yerle bir eden o kadar çok belirsizli var ki. Ekonomik kriz yetmezmiş gibi siyasi belirsizlikler, Rus S-400 füzeleri yüzünden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelinmesi en aktüel olan iki başlık.





İstanbul’da 23 Haziran’da Büyükşehir Belediye Başkanı için yeniden sandığa gidilecek.





31 Mart’ta kurulan sandıktan başkan olarak çıkan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.





Yatırımcı, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal gerekçesini ikna edici bulmadı ve zaten satış eğiliminde olan BİST yeniden ayı piyasasına girdi. Bu grafik satışların devam edeceğini gösteriyor.





YSK KARARI TEK KELİME İLE FİYASKO





Gerekçesi dün yayımlanan iptal kararını özeti: Biz oy çalındığına dair bir tespitte bulunamadık. Yin de seçimi iptal ettik.





Anketler İmamoğlu’nu Binali Yıldırım’ın yüzde 5 puan önünde olduğunu gösterse de 23 Haziran gecesi sandıktan nasıl bir sonuç çıkacağı ve bu sonucu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ne derece kabulleneceği ayrı bir endişe sebebi.





Yatırımcı haklı olarak, “Cumhur İttifakı İmamoğlu kazansa bile yine mızıkçılık yaparsa ne olacak?” sorusunun cevabını arıyor.





BEYAZ SARAY MUHTIRA VERDİ





ABD, Türkiye’ye S-400’ü almaktan vazgeçtiğini açıklaması için iki hafta mühlet verdiğine göre mayıs sonunda öyle ya da böyle herkes bir karar verecek.





Türkiye adım adım ABD’nin hasımları için 2017 yılında çıkardığı kanun (CAATSA) müeyyidelerinin eşiğine geldi.





Bu müeyyidelerle yüzleşmek herkes için elem verici olacak. Türkiye ancak iki ülke arasındaki saat farkı kadar dayanabilir askerî ve malî müeyyidelere.





ERDOĞAN “GERİ ADIM YOK” DEDİ





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400’de geri adım atılmayacağını, hatta Rusya ile S-500’ler için de mutabakata varıldığını belirtmesi çarpışmanın kaçınılmaz hâle geldiğini gösteriyor.





Alarm zilleri Türkiye için çalarken Borsa İstanbul’a işlem gören hisse senetleri değer kaybediyor.





Borsa’nın değerinin ne kadar düştüğünü anlamak adına bir iki rakam: BİST 100 endeksi geçen seneye kıyasla yüzde 30, sene başından bu yana yüzde 20 düştü.





2019 yılının ilk 5 ayında Güney Afrika ve Hindistan gibi Türkiye ile aynı ligde yer alan ülkelerin borsaları artarken BİST yüzde 20 düştü.

80 MİLYAR DOLARLIK YAĞMUR BULUTUNDAN TÜRKİYE'YE DAMLA DÜŞMEDİ





2019 başından beri düşüşte dikkatten kaçırılmaması gereken bir nokta var. O da şu: ABD Merkez Bankası (Fed) sene başında faiz artışlarına ara verdi.





Bu rüzgârla gelişmekte olan piyasalara 80 milyar dolar civarında sıcak para girişi oldu. Muadilimiz borsalar artarken biz yüzde 20 eridik!





Türkiye aynı kategoride olmasına rağmen tek damla düşmedi bizim kovamıza.





Tam aksine ilk 5 ayda 1,7 milyar dolar net sermaye çıkışı oldu. Borsa'dan ve bono-tahvil piyasasından kaçtı yabancı.





Endeks puanının güncel dolar kuruna bölünmesinden elde edilen değer açısından bakalım.





BİST 32 YIL ÖNCEKİ FİYATIN BİLE GERİSİNDE





Borsa endeksi 21 Ağustos 1987’de 1,50 dolar ediyordu. 22 Mayıs Çarşamba günü kapanış itibarıyla bu rakam 1,37 dolar.





Bir başka ifadeyle Borsa 32 yıl önceki fiyatın bile altında.





22 Mayıs 2013’te BİST endeksi 93 bin 398 puan seviyesindeydi. O günkü kurdan endeksin değeri 5,10 dolara tekabül ediyordu. Son 6 yılda yüzde 73 değer kaybı var.





Şirketlerin değerindeki erime o kadar dramatik ki! 512 şirketin hisse senetlerinin alınıp satıldığı BİST’te en değerli şirket Koç Holding. Koç’u Garanti Bankası, Tüpraş ve Akbank takip ediyor.





Koç’un sene başında 38,1 milyar TL olan piyasa değeri 22 Mayıs’ta 36,9 milyar TL’ye geriledi. Bankalardaki kayıp artık çift haneli.





Daha da berrak hâle getirelim: 2010 yılında Borsa İstanbul'a 100 dolar yatıran 70 dolarını kaybetti.





BİST'in en değerli 20 şirketi 60 milyar dolar bile etmiyor.





9 MİLYAR DOLARI VEREN GARANTİ VE AKBANK’I ALABİLİR





Garanti Bankası 34,8 milyar TL’den 29,6 milyar TL’ye, Akbank 31,5 milyar TL’den 28,6 milyar TL’ye indi. Bugün 9,5 milyar doları olan hem Garanti’yi hem de Akbank’ı satın alabiliyor.





Hüsnü Özyeğin 2007’de Akbank’ın onda biri etmeyen Finansbank’ı 6 milyar dolara Yunan NBG’ye satmıştı. Nereden nereye?





Dolayısıyla Borsa hiç olmadığı kadar ucuz, fakat alım yapmak için çok uygun bir zamanda olduğumuzu söylemem. Türkiye’nin mevcut krizden çıkışına dair tünelin ucu görünmediği gibi karanlık daha kesif bir hâl aldı.





O IŞIK BİZE DOĞRU SON SÜRAT GELEN ABD TRENİ OLMASIN!





Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın ışık göründü sözüne de aldanmayın, o bize doğru gelen ABD hızlı treni!





Borsa’da artık 1 doların altına inebileceği bile konuşuluyorsa hisse senedi almak için henüz erkendir.





Yatırımı olanlar için sadece sabır diliyorum. Onlar için stop loss (zarar kes) haricinde fazla bir çıkış yolu görünmüyor maalesef.





MEYDAN DEĞNEKÇİLERE KALDI





Bir uyarı daha: Bulanık suda balık avlayanlara gün doğar böyle vakitlerde. Sığ hisse senetlerinde yüzde 200’lere varan çıkışlara kanmayın.





Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işini yapsaydı küçük yatırımcı bir de bu değnekçilerden dayak yemezdi. Aslanlar ormanı terkedince çakallara gün doğdu tabiî.





Türkiye’nin en değerli 20 şirketinin tablosuna bir daha bakın lütfen.





20 şirketin tamamı bugün 60 milyar dolar bile etmezken ve hepsi serbest düşüşe geçmişken tabela şirketlerinin bedelli sermaye artırımı ile yatırımcının sırtından inmeyen İhlas Holding’in şirketleri yüzde 240 nasıl artıyor?





Keriz silkeleme artık anlık...







