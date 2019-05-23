AKP'lilerden Davutoğlu açıklaması: Bu şehre gelme

Yeni parti kuracağı ve 27 Mayıs'ta Diyarbakır'da katılacağı iftar yemeğinde önemli açıklamalar yapacağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'na, kentteki bir grup AKP'liden tepki geldi.





Kendilerini "Gönül Mimarları İnisiyatifi" olarak tanımlayan grup, “Hak nâmına, attığı her adımda, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız” derken, Davutoğlu'nun kente gelmemesini istedi.





"Diyarbakırlılar, buradan Türkiye’nin mührü olan Diyarbakır’dan haykırıyoruz! Ve diyoruz ki: Hiç kimse, fitnenin fitilini, bu şehirden ateşleyebileceğini aklından bile geçirmesin. Amacı bölücülük olanlar bu şehirden eli boş dönerler! Memleket sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler!" denilen açıklamada, "Bayrak sevgisinden nasibini almamışlar bu şehre gelmesinler! Dirliğimizi bozmak, dış güçlerin ekmeğine yağ sürmek isteyenler bu şehre gelmesinler! Kutlu davamızı sırtından hançerlemek isteyenler bu şehre gelmesinler! Bu düşünceleri taşıyıp bu şehre gelenler, kendilerine taraftar ve destekçi bulamazlar! Size burada ekmek çıkmaz" ifadesi kullanıldı.