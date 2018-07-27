Samanyolu Haber /Gündem / Pek çok makamdan ABD'ye cevap verdi . Ancak Erdoğan'dan henüz ses yok /27 Temmuz 2018 08:47

Pek çok makamdan ABD'ye cevap verdi . Ancak Erdoğan'dan henüz ses yok

"Brunson krizi"ne ilişkin Türkiye'den son açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Pek çok makamdan ABD'ye sert yanıtlar verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini koruması dikkat çekti.

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ABD’li rahip Brunson’ı ev hapsi koşuluyla cezaevinden tahliye edilmesi Türkiye - ABD ilişkilerinde gerilimi artırdı . Brunson 'ın ev hapsi koşulunu memnun etmeyen ABD 'den akşam saatlerinde peş peşe dikkat çekici açıklamalar geldi. 


Pence tehdit etti, Trump uyguladı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence,"Erdoğan ve Türk hükümetine mesajım var, serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olun"    diyerek Türkiye 'ye tehditte bulundu. Başkan yardımcısının açıklamasından dakikalar sonra Trump ise Türkiye 'ye yaptırım uygulayacaklarını açıkladı 

Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar

Trump'ın "Yaptırım uygulayacağız" açıklamasının ardından hükümet adına ilk yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine de boyun eğecek değiliz. Hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerlidir" dedi. Çavuşoğlu'nun ardından sırasıyla Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da sert açıklamalar geldi. 

Son açıklama Adalet Bakanı'ndan 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, " Türkiye kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülkedir.  Brunson davası da, tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, Yüce Türk Adaleti nihai sözü söyleyecektir." dedi. 


Erdoğan sessizliğini koruyor

" Brunson krizi"ne ilişkin Türkiye 'den ABD 'ye pek çok makamdan peş peşe sert açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin sessizliğini korudu. Güney Afrika'da liderle görüşmesi sonrası canlı yayına çıkan Erdoğan'ın burada da krize ilişkin herhangi bir yorumda bulunmaması dikkat çekti.

Kriz sonrası ilk görüşme

Kriz sonrası  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD 'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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