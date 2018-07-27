Samanyolu Haber /Gündem / Damat borç bulmaya Çin'e gitti , verdiler diye sevinip twit attı /27 Temmuz 2018 09:12

Damat borç bulmaya Çin'e gitti , verdiler diye sevinip twit attı

Erdoğan'ın Afrika ziyareti sırasında yanında Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak olmayınca bir şaşırmıştık. Oysa O Çİn'e borç para bulmaya gitmiş

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Erdoğan'ın son yıllardaki bütün kritik gezilerinde Damat Berat Albayrak yanında oluyordu... Putin ile de görüşeceği  Afrika ziyareti sırasında Erdoğan'ın  yanında Hazine ve Maliye Bakanı Damadın olmaması dikkat çekti. Fakat merakımız çok geçmeden giderildi . 

Albayrak, Pekin'e dünyanın en büyük bankası Industrial and Commercial Bank of China ile görüşmeye gitmiş. Türkiye'nin acil para ihtiyacı konusunda görüşmeler yapıldıktan sonra 3.6 Milyar Dolarlık kredi sözü alınmış ... Çin'den ne kadar borç istediler bilinmez ama Çinliler para verince Hazine ve Maliye Bakanı Damat  Berat Albayrak sevinmiş ve Sosyal Medyadan sevincini herkes ile paylaşmış 
Attığı Tweette Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı" ifadelerini kullandı.



Aslında gündemi birlikte okuduğumuzda  bu mesaj  'ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yönelik  ambargo' söyleminden sonra bir tepki gibi algılanabilir. Ancak o da 'Önemli değil ABD para vermese de biz parayı Çinlilerden buluruz' .şeklinde algılanır. 

Neticede Türkiye'nin şimdilerde borç bulduğuna sevinen bir 'Hazine ve Maliye Bakanı' var 
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