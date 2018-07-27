Samanyolu Haber /Gündem / Minik Mesut'tan da acı haber geldi /27 Temmuz 2018 02:55

Minik Mesut'tan da acı haber geldi

Meriç’te 19 Temmuz gecesi alabora olan bottan düşerek kaybolan Hatice Akçabay ve bir yaşındaki Bekir bebeğin bulunmasından sonra 5 yaşındaki Mesut’tan da acı haber geldi.

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Yaklaşık bir haftadır süren arama çalışmaları sonucunda minik Mesut’un cansız bedenine Yunan balıkçılar ulaştı. Türkiye’deki zulümden kaçan ve haklarında gözaltı kararları bulunan iki öğretmen olan Murat ve Hatice Akçabay çiftinin hicret yolculuğu botlarının alabora olmasıyla büyük bir drama dönüştü. Meriç nehrinden bir hafta önce Perşembe günü saat 01:00’de Yunanistan’a geçerken botun alabora olması üzerine anne Hatice Akçabay ile 1, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklar Ahmet Esat, Mesut ve Bekir Aras kaybolmuştu.

ANNE MİNİK BEKİR’E SIMSIKI SARILI BULUNMUŞTU
 
Anne Hatice Akçabay ve 1 yaşındaki oğlu Bekir’in cansız bedenine 20 Temmuz’da ulaşılmıştı. Hatice Akçabay’ın naaşı 1 yaşındaki bebeğine sımsıkı sarılı şekilde bulunmuştu. Meriç’te alabora olan bottan sağ kurtulan Murat Akçabay, yaşadıklarını Yunan Alpha Tv’ye anlatmıştı. Satın almalarına rağmen kaçakçıların can yeleğine ihtiyaçları olmadığını söylediklerini aktaran Baba Akçabay, bir kez daha iki oğlunun bulunması için aramaların sürmesi çağrısında bulunmuştu. Akçabay’ın eşi Hatice Akçabay ve 1 yaşındaki oğlu Bekir’in cenazesine ulaşılmıştı.

‘EŞİM YÜZME BİLMİYORDU, ÇOCUKLARIMI ÇIKARAMADIM’

“Eşim yüzme bilmiyordu ve suda sürüklendi. 3 çoğunun kaybolmasını istemiyordu.” ifadelerini kullanan Akçabay, çocuklarını hayatta tutabilmek için gösterdiği büyük çabayı ise şöyle anlatmıştı: “Küçük oğlum eşimdeydi. Bende diğer iki çocuğumu kurtarabilmek için yüzdüm. Ancak onları diğer kıyıya çıkarabilmem mümkün olmadı. Suya dalmaya başladım ama onları sudan çekmeyi başaramadım. Suyun içerisindeydim ve dışarı çıkınca çocuklarım artık orada değillerdi.”

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