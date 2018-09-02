Samanyolu Haber /Ekonomi / Pazartesi Ağustos enflasyonu açıklanıyor... TÜFE %20'ye, ÜFE %30'a vuracak /02 Eylül 2018 17:34

Pazartesi Ağustos enflasyonu açıklanıyor... TÜFE %20'ye, ÜFE %30'a vuracak

3 Eylül Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyonunu açıklayacak. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE), geçmiş aylara göre yüksek oranlı artışlar bekleniyor.

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Türk lirasının 1-31 Ağustos tarihleri arasında yüzde 30'u aşan değer kaybı, petrol fiyatlarındaki artış, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, faiz oranlarındaki artışın tüm fiyatlara değişik düzeylerde yansıdığı görülüyor. Sol.org.tr'nin hesaplamalarına göre Ağustos tüketici fiyatlarında önceki aya göre yüzde 3-4,5, üretici fiyatlarında ise aylık artışın yüzde 4-6 aralığında olması bekleniyor. Yıllık bakıldığında da, önceki yılın Ağustos ayına göre tüketici fiyatları artışının yüzde 18-20, üretici fiyat artışının ise yüzde 28-30 aralığına ulaşacağı öngörülüyor. 

TEMMUZ'DA TÜFE YÜZDE 15,85, ÜFE YÜZDE 25 ARTTI

Temmuz ayı verilerine göre TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85, bir önceki aya göreyse yüzde 0,55 arttı. Yİ-ÜFE artışı da sürdü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25, önceki aya göre yüzde 1,77 artış görüldü.  

KUR, PETROL, FAİZ, HER ŞEY YUKARI GİTTİ

TL dolar karşısında son bir yılda yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti. Türkiye'nin üretim ve tüketimdeki ithalat bağımlılığı TL'nin her yüzde 10'luk değer kaybına karşılık 1 puan civarında enflasyon artışı anlamına geliyor. Geçen yılın Ağustos ayıyla karşılaştırıldığında kurun enflasyonu yıllık bazda 5-6 puan yukarı çektiği tahmin ediliyor. 

2017 yılı Ağustos ayında varili 50-52 dolar dalgalanan Brent tipi ham petrolün Ağustos 2018 fiyatı 72-77 dolar aralığında dalgalandı. Geçen yıla göre yüzde 40'ın üzerinde artış gösteren ham petrol fiyatları, Türkiye'nin ham petrol ithalatının yanısıra, akaryakıt, doğalgaz ve kimyasallar başta olmak üzere petrol türevi, ya da enerji yoğunluğu yüksek diğer mamul ya da ara malları ithalat faturasını da artırdı. Ham petrol fiyatlarındaki artışın da enflasyona etkisinin 2-4 puan aralığında olduğu tahmin ediliyor. 

Ağustos ayında elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, TL'nin değer kaybına bağlı olarak kredi faizlerindeki artış gibi gelişmeler de hem üretici hem de tüketici fiyatlarını güçlü bir şekilde etkiliyor. 

sol.org.tr
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