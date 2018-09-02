Türkiye'de geliri olup Avrupa'da yardım alan gurbetçiyi yakacak uygulama fiilen başlıyor

Perspektif.eu sitesinde konuyla ilgili hazırlanan soru cevaplara göre bilgi paylaşımı şu başlıklarla olacak...

-Otomatik Bilgi Paylaşımı Nedir?





Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması’nı imzalayan 88. ülke. Sözleşme ülkeler arasında vergi kaybı, vergi kaçakçılığı ve zararlı vergi rekabetini önlemeyi amaçlıyor.





Bu kapsamda Türkiye’de ikamet etmeyen kişi ve kurumların mali hesaplarına ilişkin bilgilerin karşılıklı olarak paylaşımı söz konusu olacak.





-Uygulama Kimleri Kapsıyor?





Düzenleme Türkiye’de mukim olmayan, fakat Türkiye’de mali hesabı olan kişi ve kurumları ilgilendiriyor. Tam tersi de geçerli.





-Bilgi Paylaşımı Nasıl Olacak?





Türkiye’deki banka ve sigorta şirketi gibi finansal kuruluşlar Türkiye’de mukim olmayan yerli veya yabancı kişi ve kurumların mali hesaplarına ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığına, Maliye Bakanlığı da diğer ülkelerin mali otoritelerine bildirecek. Aynı şekilde diğer ülkelerden Türkiye’ye de bilgiler ulaştırılacak. Vergi daireleri ödemeleri ise bu düzenlemenin kapsamında bulunmuyor.





Bilgi paylaşımı uygulamasının hangi ülkelerle nasıl gerçekleşeceği ise henüz belli değil. Bu konu için Bakanlar Kurulu’nun kararı gerekiyor.





-Bilgi Paylaşımı Hangi Hesap Çeşitlerini Kapsıyor?





Finansal hesaplar, mevduat hesapları ve saklama hesaplarıyla ilgili dönem sonu bakiyenin bildirimi yanında faiz ve temettü gelirleri ile ilgili bilgi paylaşımı olacak. Ancak ilgili kişi örneğin, faiz ve temettü geliri sebebiyle yaşadığı ülkede vergiye tabi ise Türkiye’de ödediği vergi ile mahsuplaşma imkânı da bulunuyor. (Bir kişi Türkiye'de faiz geliri alıyorsa bu kişi Almanya'da eksik vergisini ödemek zorunda kalabilir. Söz gelimi Türkiye’deki vergi oranı yaklaşık yüzde 15 iken, Almanya’daki oran kişinin gelir düzeyine göre yüzde 26 olabiliyor)





-Türkiye’deki Emeklilik Hesapları Kapsam Dâhilinde Mi?





Hayır. Emeklilik hesapları bilgi transferi uygulamasının kapsamı dışında.





-Türkiye’deki Kira ve Diğer Ticari Faaliyetler Paylaşılacak Mı?





Hayır. Kira gelirlerinin, gayrimenkullerin ya da diğer ticari faaliyetlerin paylaşımı olmayacak. Fakat finansal hesaplarda bu verilerin görünmesi gibi bir ihtimal de söz konusu olabilir.





-Bilgi Paylaşımı Hangi Ülkeleri Kapsıyor?





Anlaşma, aralarında Almanya, Avusturya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinin de bulunduğu AGİT üyelerini kapsasa da Türk hükümetinin hangi ülkelerle bilgi paylaşımında bulunacağı henüz belirlenmiş değil. Bakanlar Kurulu kararının ardından bu süreç açıklığa kavuşacak.





-Türk Hükümeti Bilgi Paylaşmak Zorunda mı?





Evet. Anlaşmanın tarafı olarak Türkiye otomatik bilgi transferini gerçekleştirecek. Ancak bunun nasıl olacağı henüz ayrıntılarıyla belirlenmiş durumda değil.





-Geriye Dönük İnceleme Olacak mı?





Sürecin nasıl işleyeceği, ne zaman başlayacağı ile ilgili şu an için güvenilir ve ayrıntılı bilgiye ulaşma şansı yok. Ancak Bakanlar Kurulu kararından sonra hangi ülkeyle ne tarz bir bilgi paylaşımının olacağı belirlenecek. Bakanlar Kurulu’nun kararından sonra bilgi paylaşımının başlayacağı yıl, sadece bir önceki yıla ilişkin bilgiler paylaşılacak.





-Yurt Dışında Sosyal Yardım Alanlar İçin Bilgi Paylaşımı Ne Anlama Geliyor?





Türkiye’de düzenli maddi geliri olup, buna rağmen Almanya’da sosyal yardım alanlar için uygulamanın olumsuz getirileri söz konusu olabilir. Sözleşmenin detayları Bakanlar Kurulu tarafından belirlendikten sonra eğer sosyal yardım alan bir kişinin Türkiye’deki hesapları bilgi paylaşımı kapsamında ilgili ülkenin mali mercileriyle paylaşılırsa, sosyal yardım almayı gerektiren maddi durum beyanının hatalı olduğundan hareketle yardım alan kişi için yaptırımlar ihtimal dâhilinde yer alıyor.





Fakat düzenleme, vergi beyanı konusunda şeffaf olan, mal varlığını bildirmiş kişiler açısından hiçbir sorun doğurmuyor.