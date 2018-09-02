Samanyolu Haber /Gündem / Ticari araç motosiklet konvoyuna girdi: 8 ölü /02 Eylül 2018 17:08

Ticari araç motosiklet konvoyuna girdi: 8 ölü

Sakarya Kocaali'de hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi, 8 kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kaza, Kocaali-Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Motosikletli grubun arasına dalan araç, güçlükle durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 

Kazayla ilgili bilgi veren Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Bütün sağlık ve trafik ekipleri olay mahallinde. Kocaali ilçemizden Akçakoca’yı bağlayan yol. Bir araç kontrolünü kaybederek karşı şeride geçiyor, motosikletli grubun arasına dalıyor. 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. İki vatandaşımız ise yaralı” dedi.
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