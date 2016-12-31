Patronun madeninde ölenlerle dalga geçtiler

Yaklaşık Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde bulunan bir bakır madeni sahasında heyelan meydana geldi. Ciner Grubuna ait madende meydana gelen göcükte 16 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan işçilerin yakınları günlerce maden sahasında yakınlarından bir haber bekledi.























Madenin sahibinin Ciner Grubunun internet sitesi Habertürk'te bugün öyle bir habere imza attı ki acılı ailelerle dalga geçtiler

Sosyal medyada Habertürk’ün internet sitesinde yer alan bir haberde kullanılan fotoğraf ve başlığı yüzünden tepki gördü.







Haberin görselinde kasım ayında Siirt’te meydana gelen maden faciasından bir fotoğraf kullanıldı. Haberin başlığındaysa “Bu davranışlar ‘Türk’ olmanın ispatı” metni yazıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Habertürk’ün de bünyesinde bulunduğu Ciner grubuna ait bir madende meydana gelen ve 16 işçinin hayatını kaybettiği faciadaki çekilen bir fotoğrafın bu haber için kullanılmasına tepki gösterdi.

Habertürk’ün daha sonra haberden bu fotoğrafı kaldırdığı görüldü.















