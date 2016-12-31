Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da şiddetli patlama /31 Aralık 2016 01:14

İstanbul'da şiddetli patlama

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli patlama meydan geldi.

İstanbul'da şiddetli patlama

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın kaynağı araştırılıyor.
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