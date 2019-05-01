Samanyolu Haber /Gündem / Trump pazarlık kapısını kapattı... ‘S-400’lerden vazgeçeceksiniz’ demiş /01 Mayıs 2019 10:40

Trump pazarlık kapısını kapattı... ‘S-400’lerden vazgeçeceksiniz’ demiş

Beyaz Saray, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, S-400'ler konusu ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili son durumun ele alındığını açıkladı . Ancak detay vermedi . Özellikle gerginliğin artacağı 'S-400' ler konusunda ikilinin sert bir tartışmaya girdiği iddia edildi

SHABER3.COM

Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan , Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde  S-400'ler konusundaki tartışmanın perde arkasını yazdı. Ahmet Takan'a göre Erdoğan Trump'ı ikna edememiş . Takan , Trump'ın  Erdoğan'a ‘S-400’lerden vazgeçeceksiniz’ diye net konuştuğunu yazdı. 

İşte Takan'ın yazısından ilgili bölümü 

Saraya yakın kaynaklardan (Trump-Erdoğan) telefon görüşmesinin perde arkasını öğrenmeye çalıştım. Zaten, R. Erdoğan’ın dün IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda  yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkûmdur” sözleri önemli bir göstergeydi… Telefon görüşmesinin pek iç açıcı geçmediği, istenilen verimin elde edilemediği yönünde… Kaynağım, ‘komisyon kurulsun’ teklifine Trump’ın olumlu cevap vermediğini söyledi. Dahası, Trump, “S-400’lerden vazgeçeceksiniz” diye kestirip atmış. Vazgeçme karşılığında, Suriye’de güvenlikli bölge, Irak, F-35’ler, Patriotlar gibi kriz maddelerinde ‘şunu yaparız, bunu yaparız’ gibi konulara hiç girmemiş. Anlayacağınız, Trump, pazarlık kapısı bile aralamamış!.. Çok can sıkıcı bir görüşme olmuş. Dün sarayda yüzler pek asıktı…
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump pazarlık kapısını kapattı... ‘S-400’lerden... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:31