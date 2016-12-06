Pasaportu iptal olanlar ne yapmalı?



Yargiicinadalet.biz sitesi Pasaportlarla ilgili yaşanan mağduriyetler dikkati çekerek vatandaşı bilgilendiren bir yazı hazırladı.





PASAPORT VERİLMEME İŞLEMİNE KARŞI YAPILACAK BAŞVURU





KHK ile ihraç edilenlerin pasaportları KHK gereğince iptal edildi. Yeşil pasaportu iptal edilenler, çocuklarıyla ilgili olarak bordo başvurusu talebinde bulunduklarında pasaport çıkartabilmekte ancak, ihraç edilen ve eşi için yeni pasaport talebi reddedilmektedir.





Bu işleme karşı öncelikle Emniyete yazılı başvuru yapılmalı. Yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilirse, İdare mahkemesine dava açılabilir.





SORU 1: PASAPORT İPTALİ GEREK GÖSTERİLEREK EMNİYET, KONSOLOSLUK, İNTERPOL TARAFINDAN PASAPORTUN İADE EDİLMESİ İSTENİRSE NE YAPILMALIDIR?





CEVAP 1: Pasaport iptali konusu, son dönemde gündeme gelen ve açıkça sahtecilik yapılarak gerçekleştirilen bir işlem. Can Dündar’ın eşinin pasaportuna el konulmasında yapılan sahtecilik görülmüştür.





Eğer sizin de pasaportunuz iptal edilir ve yetkililer tarafından istenirse;





Yurt dışında bulunduğunuz esnada, pasaportunuzun iptal edildiği söylenerek teslim etmeniz istendiğinde pasaport elçiliğe verilmemeli. Bununla birlikte hem bulunulan ülkenin ilgili kurumuna özellikle de İnterpol’ün Fransa Lyon’daki genel merkezine bir müracaat yapılmalı. İnternetten iletişim bilgileri alınıp ilgili durum hakkında bir başvuru yapılabilir. Kendisi hakkında eğer bir tahdit varsa bunun sebeplerini öğrenmek istediği yazılmalı. Türkiye’deki siyasi durum ve yaşanan cadı avının mağduru olduğu anlatılarak, kendisi hakkındaki tahdit işleminin kaldırılması talep edilmelidir.





Türkiye’de bulunduğunuz esnada istenirse aynı şekilde İnterpol’le yazışarak tahdidin kaldırılması istenmelidir.





İnterpol tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin koydurduğu tahditlerin kaldırıldığı bildirilmişti. Eğer İnterpol’e başvuru yapılırsa pasaporta konulan tahdit kaldırılıp yurtdışında seyahat edilebilir.





SORU 2: YURTDIŞINDA SEYAHAT EDERKEN, PASAPORT KONTROL ESNASINDA PASAPORTA EL KONULDUĞUNDA NE YAPILMALIDIR?





CEVAP 2: Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu durumla karşılaşıldığında, bulunulan ülkedeki İnterpol kanalıyla Fransa’daki genel merkeze ulaşmaya çalışılmalı ve tahdit işleminin kaldırılması talep edilmelidir.





Pasaportunuza el konulduğunda normal şartlarda konsolosluk aracılığıyla yeni bir pasaport çıkartmak mümkün olabilmekte iken, bugün gidilse işlem yapılmayacaktır. Türkiye’ye dönmenizde bir sorun yoksa konsolosluk size dönüş için gerekli belge verecektir. Türkiye’ye dönüşünüzde sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız, bu durumda iltica konusunu düşünebilirsiniz.





SORU 3: TÜRKİYE’DE İHRAÇ GEREKÇESİYLE PASAPORT İPTAL EDİLDİĞİNDE NE YAPILMALIDIR?





CEVAP 3: Bu durumda öncelikle ihraçlar için AYM ve AİHM’e başvuru yapılmalıdır. Bu işlemler yapıldıktan sonra hukuki olarak pasaport iptali ile ilgili haklar aranmalıdır.





*Görevden alındıysanız, yaşananlara bakıldığında, arama işlemi yapılabileceği kabul edilmeli ve bu işleme hazırlıklı olunmalıdır. Zihni hazırlık yapılmazsa yaşananların etkisinin daha ağır olacağı bilinmelidir.





*Eğer hakkınızda arama kararı verilmişse büyük ihtimalle sabah 5.00 ten itibaren polisler gelebilir. Arama için gelindiğinde kapınız çalınmalıdır. Zorla ya da kırılarak eve girilemez. Kapı dışından bir yerden de eve girilemez.





*Kapıda bekleyen kişilere kim olduklarını, ve hangi amaçla geldiklerini sorabilir ve bilgilendirme isteminde bulunabilirsiniz.





*Arama kararında belirtilen kişinin siz olup olmadığınızı, kimlik bilgilerinizi, kararda belirtilen adresin doğru olup olmadığını, kararın tarih ve saatini uygun olup olmadığını, aranılacak eşyaların neler olduğunu kontrol edebilir ve kolluk görevlilerine sorabilirsiniz.





*Arama kararının tarihi, saati, gece mi, gündüz mü yapılacağı kontrol edilmeli ve yanlışlık varsa bu durum ifade edilmelidir.





*Arama tutanağına imza atmayacak kolluk personeli arama mahalline giremez. Aramaya katılanların tutanağı imzalayıp imzalamadığına dikkat edilmelidir.





*Arama esnasında hiçbir şeye dokunulmamalıdır. Bu sizin mi diye gösterilen bir CD, flash bellek, v.s. kesinlikle ELE ALINARAK kontrol edilmemelidir. Yani polisin uzattığı şeylere el sürülerek parmak izi bırakılmamalıdır.





*Arama bitikten sonra yapılan işlemle ilgili olarak aramaya katılanlar tarafından tutanak hazırlanır. Bu tutanakta; kararının tarih ve sayısı, eğer hakim kararı yoksa savcılık tarafından verilen yazılı emrin tarih ve sayısı ( arama işlemleri savcı kararıyla yapılmaktadır), Aramanın yapıldığı yer, işleme başlama ve bitiş saati, Aramanın konusunun ne olduğu, Araçta, konutta, işyeri ve eklentilerinde arama yapılmışsa, aracın plaka numarası, markası, konutun, işyerinin ve eklentilerinin açık adresi belirtilmelidir. Aramanın sonucunda suç unsuru bulunup bulunmadığı, el konulan suç eşyasına ilişkin belirleyici bilgiler, Arama sonucunda yaralanma veya maddi bir zarar meydana gelip gelmediği, Arama işlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı, hususları yer almak zorundadır.





*Tutanakta bu hususların olup olmadığını, işleme başlama ve son verme saatlerinin doğru yazılıp yazılmadığını, el konulan eşyalar varsa doğru olarak tutanağa geçirilip geçirilmediği hususları kontrol edilmelidir. Gerçeği yansıtmayan ya da anlaşılmayan hususlar varsa şerh ve itirazi kayıt koyarak itirazların tutanağa yazılması istenmelidir. ŞERHE VE İHTİRAZİ KAYITA MÜSAADE EDİLMEDİĞİNDE TUTANAĞA İMZA ATILMAYACAĞI söylenmelidir.





*Arama sonunda, şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge verilmesini talep ediniz. Eğer el koyma işlemi yapıldı ise, el konulan eşyanın size ait olup olmadığına ilişkin görüş ve iddialarınıza da yer verilmesini talep edebilirsiniz.





*Aranacak yerde bulunan kişilerin özel hayatlarına ve mallarına gereken azamî özen gösterilir.





Hakkınızdaki arama kararını ölçüsüz bir şekilde gerçekleştiren ve yasal haklarınızın kullanılmasını engelleyen Kolluk Görevlilerine ‘’haklarında suç duyurusunda bulunacağınızı ve ayrıca Adalet Bakanlığına karşı açacağınız tazminat davasında verilecek maddi ve manevi tazminat bedelinin yasa gereği kendilerine rücu edileceğini’’ usulünce anımsatınız.





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