Yunanistan’dan firari askerlerle ilgili flaş karar





15 Temmuz sonrası Yunanistan’a kaçan sekiz askerden üçü hakkındaki Türkiye’nin iade talebi dün Yunan mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bugün ise 3 askerle ilgili daha karar verildi. Bu kez Yunan mahkemesi üç askerin Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi.





DURUŞMALARA FARKLI HAKİMLER BAKTI





Bir gün arayla görülen davalarda mahkemenin neden farklı karar verdiği henüz bilinmiyor. Ancak duruşmaya bakan hakimlerin farklı olmalarının alınan karara yansımış olabileceği yönünde bir görüş hakim.





DÜN İADE EDİLMEDİLER





Atina’daki temyiz mahkemesi, darbeci askerlerden Binbaşı A.G, Binbaşı G.B ve Başçavuş B.K'nın, “hayatlarının tehlikede olduğu ve adil yargılamaya tabi tutulmayacakları” gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilmemesine karar verilmişti.





Ancak bu kararın savcı tarafından temyiz talebiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine götürülmesi ihtimali var. Kalan iki askerin duruşmaları ise perşembe günü görülecek.

Darbe girişimi sonrası Sikorsky tipi askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç kentine kaçan darbeci askerler, sığınma talebinde bulunmuşlardı.