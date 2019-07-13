Samanyolu Haber /Gündem / Partisini kapatıp gelen Kurtulmuş'tan Babacan'a: Kendi kurduğu partiden ayrılma kararı vermiş... /13 Temmuz 2019 10:36

Partisini kapatıp gelen Kurtulmuş'tan Babacan'a: Kendi kurduğu partiden ayrılma kararı vermiş...

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Babacan ve ekibinin ayrılmasıyla ilgili ilginç sözler söyledi

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Saadet Partisi'nden ayrılarak HAS Parti'yi kuran, sonra onu da bırakarak AKP'ye katılan Kurtulmuş Habertürk'e açıklama yaptı ve Babacan ekibiyle ilgili yorum yaptı.

Kurtulmuş şunları söyledi:

''Kendi kararı, saygı duyarız. Buna bizim bir şey dememiz doğru değil. Kendi kurucusu olduğu partiden ayrılma kararı vermiş, Allah hayırlı etsin. Siyaset hakikaten zor bir iş. Bir iddiaya ve iradeye sahip olma işi. Belki bir ömür sürecek, zaman zaman yoklukların, zorlukların, darbelerin, dimdik yokuşların olduğu bir mücadele süreci. Emek, zaman, sabır istiyor, mukavemet edebilme becerisi istiyor. Siyaset kişisel hesaplarla yönlendirilebilecek alan değil. AK Parti'nin aldığı yüzde 45'i bile beğenmiyoruz değil mi? Ama AK Parti'nin yüzde 45'lere gelene kadar ne zor zamanlarda, sayın Cumhurbaşkanımızın Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı olduğu zamanda ne zor şartlarda mücadele verdiklerini hatırlıyorum. 27 Nisan, 28 Şubat'a direndiğimizi hatırlıyorum. Fazilet Partisi'nin kapandığı günü hatırlıyorum. Bu zor alanda insanlar mutlaka dayanışma içerisinde olmaları lazım. Şu atmosferde bazı siyasi çevrelerde iştahı arttırmış olabilir.''
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