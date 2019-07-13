Samanyolu Haber /Dünya / Facebook'a 5 milyarlık tarihi ceza /13 Temmuz 2019 10:24

Facebook'a 5 milyarlık tarihi ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal medya platformu Facebook'u 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı.

SHABER3.COM

ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, tarihi bir cezaya çarptırıldı. 

NTV'nin haberine göre ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'a 5 milyar dolar para cezası kesti. Karar 3'e karşı 2 oyla çıktı. Cezanın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. 

Facebook, ABD'li seçmenlerin verilerini Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşarak  2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyor.

Platformun kurucusu Mark Zuckerberg, söz konusu suçlamaya ilişkin ABD kongresinde ifade vermişti.
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