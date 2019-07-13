Facebook'a 5 milyarlık tarihi ceza

ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, tarihi bir cezaya çarptırıldı.







NTV'nin haberine göre ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'a 5 milyar dolar para cezası kesti. Karar 3'e karşı 2 oyla çıktı. Cezanın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığı'nın onayı gerekiyor.





Facebook, ABD'li seçmenlerin verilerini Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşarak 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyor.





Platformun kurucusu Mark Zuckerberg, söz konusu suçlamaya ilişkin ABD kongresinde ifade vermişti.