Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eygi, dün akşam 22.30’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uzun yıllardır Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapan Eygi’nin cenazesi bugün ikindi namazının ardından Fatih Camisi’nden kaldırılarak Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.





Eygi’nin vefat haberinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajını yayınladı: “Milli Gazete yazarı, kıymetli mütefekkir ve ilim adamı Mehmet Şevket Eygi’nin ahirete irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İrfan ve hakikat yolunda bir ömür geçiren merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum”



