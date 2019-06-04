Parti kurmaya soyunan Davutoğlu'nun yakınındakiler konuştu

Artı Gerçek sitesinden Can Bursalı'nın kulis haberine göre eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile hem ekonominin zirvesinde hem de Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturmuş bir isim olan Ali Babacan'ın, iktidar partisinden kopup parti kuracağına ilişkin spekülasyonlar siyaset kulislerinin son aylarda en çok meşgul olduğu konulardan biri haline geldi. Kulislerde, zaman zaman iki ismin birlikte hareket edeceği söylense de, ortaya çıkan tablo, ayrı ayrı hareket ettiklerini işaret ediyor.





Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimin ardından yayımladığı manifestoyla iktidara bir dizi eleştiri ve çözüm önerisi sundu ancak partisinden üst düzey bir karşılık verilmedi. Ali Babacan'ın ise Davutoğlu'na göre daha sessiz bir biçimde çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.





Ramazan ayını hareketli geçiren Davutoğlu manifestosunun ardından, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'daki iftar programlarına katıldı. Eski Başbakan, son olarak Konya'daki iftar programında yaptığı konuşmada, "Hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum" derken, sözlerini "Ya yeni bir hal ya da izmihlal" ifadeleriyle tamamladı. Davutoğlu'nun "Yıkılma, çökme" anlamına gelen izmihlal kelimesini kullanması dikkat çekerken, Davutoğlu'yla birlikte hareket eden iki isim, Artı Gerçek'e konuşarak, eski Başbakan'ın bundan sonra hangi adımları atacağını anlattı. İki ismin değerlendirmelerindeki ortak sonuç, eski Başbakan'ın Konya'daki konuşmasının yeni parti çağrısı anlamına gelmediği yönünde oldu.





'YA ERKLERİN AYRILDIĞI TAM BAŞKANLIK YA DA EKSİKLERİN GİDERİLDİĞİ PARLAMENTER SİSTEM'





İlk isim, AKP'de üst kademelerde görev yaptıktan sonra siyasi hayatına Davutoğlu çizgisinde devam eden eski bir milletvekili oldu. Eski vekil, AKP'de eleştiri kültürünün yok olduğunu ifade ederken, yanlışta ısrar edildiğini de sözlerine ekledi. Davutoğlu'nun 17 Haziran 2017'deki referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorunlu bulduğuna dikkat çeken eski vekil, "Sayın Davutoğlu, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden ayrıldığı bir başkanlık sistemine geçilmesi ya da eksiklerinin giderilerek eski parlamenter sisteme dönülmesi taraftarı" ifadelerini kullandı.





'HENÜZ NETLEŞMEDİ'





Eski vekil, Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'la sık sık bir araya geldiğine de dikkat çekerken, iki ismin birlikte hareket edip etmeyeceği konusunun henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.





'KARARI VERECEK OLAN ALİ BABACAN'





Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerini yürüttüğü süreçte de, şimdi de A takımında yer alan bir diğer isim de sık sık Davutoğlu - Babacan görüşmelerinin olduğuna dikkat çekti.





Eski Başbakan'ın A Takımı'ndaki isim, Davutoğlu - Babacan ikilisinin tavrına ilişkin şunları söyledi:





"Sayın Başbakan, Ali Babacan'ın çalışmalarını her zaman için takdir etmiştir. Dışişleri'nde de halef-seleftiler. Ailecek görüşürler. Siyaseten birlikte hareket ettiklerini söylemek zor. Sayın Başbakan'ın Ali Bey'e saygısı, ona verdiği değer devam ediyor. Anladığım kadarıyla birlikte devam edip etmeme konusunda karar verecek olan Ali Bey. Sayın Başbakan'a katılır mı, birlikte hareket edelim der mi sorularının yanıtı Ali Bey'de. Sayın Başbakan her türlü öneriye açık."





'AK PARTİ ELEŞTİRİLERİ DEĞERLENDİRİP KENDİNİ REVİZE EDERSE NE ALA'





Davutoğlu'nun süreç içinde AKP'ye yönelik eleştirilerini ve taleplerini dile getirdiğini ve getirmeye devam edeceğine de değinen kaynak, "Beyefendi şu anda AK Partili. AK Parti eleştirileri değerlendirirse ve kendini revize ederse ne ala. Bu iyi bir şey zaten. Beyefendi'nin beklediği de bu." ifadelerini kullanırken, beklentisinin karşılanmaması halinde alabileceğini söylediği tavrı şöyle tarifledi:





'BEKLENTİSİ KARŞILANMAZSA...'





"Beklentisi karşılanmazsa, bunu şimdiden konuşmak doğru değil. Son tahlilde yeni bir partiye karar verecek olan millettir. Millet yeni bir partiye teveccüh göstermezse, siz isterseniz çıkıp 50 tane yeni parti kurun. Beyefendinin arayışı, doğru, ilkeli, ahlaklı yönetim."





'DAVUTOĞLU'NUN ÖNCELİĞİ ADALET VE HUKUK'





Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı'yla ters düştüğü konulara öncelik verdiğini söyleyen Davutoğlu'na yakın isim, "Davutoğlu'nun önceliği adalet ve hukuk. Adalet ve hukuk olmazsa ekonomi de, dış politika da, iç siyaset de, Kürt meselesi de düzelmez" değerlendirmesinde bulundu.