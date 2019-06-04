Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Başbakan adayı Johnson, Trump'la görüşmeyi reddetti /04 Haziran 2019 16:04

İngiltere'de Başbakan adayı Johnson, Trump'la görüşmeyi reddetti

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve yeni başbakan adayı Boris Johnson'ın İngiltere ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmeyi reddettiği belirtildi.

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İngiliz televizyon kanalı ITV, Theresa May'ın istifasının ardından İngiltere başbakanı olmaya aday olan Boris Johnson'ın, şu an İngiltere ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir toplantıya katılmayı reddettiğini bildirildi.
Habere göre, Johnson'ın 'ret' kararı, Trump ile yaptığı 20 dakikalık bir telefon görüşmesinin ardından geldi.  

SEBEP 'YOĞUNLUK'

Johnson'ın Trump’ın görüşme talebini One Nation etkinliğine bağlı yoğunluk nedeniyle reddettiği belirtildi. 

Konuyla ilgili henüz ne Trump ne de Johnson bir açıklamada bulunmadı.

BAŞBAKANLIK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR?

Trump'ın ziyareti, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması bakımından önem taşıyor. Ancak ziyaret, İngiltere’de siyasi açıdan bir hayli gerilimli bir döneme denk geldi.

Brexit sürecinde yaşanan kriz nedeniyle istifa eden İngiltere Başbakanı Theresa May 10 Haziran itibariyle görevini resmen bırakacak. İstifa nedeniyle kimin başbakan olacağına dair tartışmalar sürüyor.

TRUMP JOHNSON'I DESTEKLİYOR

Koltuğun en güçlü adayların biri olarak Dışişleri Bakanı Boris Johnson gösterilirken, Donald Trump da kendisine destek vermişti. Nitekim ziyaret çerçevesinde Trump’ın Jonhson’la da buluşması bekleniyordu. 

The Times gazetesi, Trump'ın ziyareti öncesi yaptığı haberinde Beyaz Saray yetkililerinin İngiltere hükümet yetkililerine ABD Başkanının Johnson ile görüşmesinin bir problem olup olmayacağını sorduklarını yazmıştı. Haberde, İngiltere hükümet yetkililerinin, bu görüşmenin Trump'ın ziyaretindeki "boş zamanlarında" yapıldığı sürece başbakanlık için bir sorun olmayacağını söylediği belirtilmişti.

The Times'a konuşan bir başbakanlık sözcüsü de, "Trump'ın ziyaretinde kiminle görüşeceği ona kalmış" demişti. 
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