Binali Yıldırım'ın 130 milyon euroluk gizli serveti

Yıldırım, 2016 yılında Başbakan seçilince şirketlerini mal varlığında göstermemek için yeğenine devretmişti.





Yeniçağ'da yer alan ve Mediapart ile Hollanda gazetesi nrc'nin haberine göre, Binali Yıldırım ve ailesinin Malta ve Hollanda’da kayıtlı 30 kargo gemisi var. Yıldırım’ın yine Hollanda’da her biri servet değerinde 10'a yakın gayrı menkulünün olduğu belirtiliyor.





Binali Yıldırım gemi filosunu 1998'de kurmaya başladı. Yıldırım ‘Silver Fish’ yani ‘gümüş balık’ adında eski bir kargo gemisi aldı ve Malta'daki paravan şirketler üzerinde sürekli yeni gemiler almaya devam etti.





Yıldırım’ın mal varlığındaki büyük patlama 2010 senesinde yaşandı. Bugün sahip olduğu onlarca gemiden 6'sını o yılda aldı. Gemilerin fiyatı 2 milyon euro ile 33 milyon euro arasında değişiyordu.





KUVEYT TÜRK'TEN KREDİ ALDI





Binali Yıldırım bu gemilerin büyük bir kısmını İsviçre bankaları üzerinden nakit satın aldı. Geriye kalanları ise Kuveyt Türk Bankası’ndan çekilen kredilerle ödediği öne sürüldü. Gemileri yine Malta ve Hollanda’da kurduğu paravan şirketler üzerine kaydettirdi.





Fransız Medipart'a göre Binali Yıldırım'ın Malta'daki gemilerinden bazıları, amcası Yılmaz Yıldırım’a kurdurduğu Ceren Danışmanlık Denizcilik şirketi üzerine kayıtlı.





Diğerleri ise doğrudan oğlu Erkam Yıldırım tarafından yönetiliyor. Mediapart, Yıldırım ailesinin sadece Hollanda’daki servetinin 120 milyon euro’nun üzerinde olduğunu yazdı.





Erkam Yıldırım'ınsa Hollanda'da 3 milyon euro değerinde 6 ayrı mülkü bulunuyor. Bu emlaklar Castillo Real Estate bv şirketi üzerinden işletiliyor.





Yıldırım hanedanının asıl hazinesi, yine Hollanda’daki Zealand Shipping şirketinin hesabında yatıyor. Sicil kayıtlarına göre, şirketin gemilerinin piyasa değeri 120 milyon euro civarında.





GEMİLER İÇİN 100 MİLYON EURO ÖDEDİ





Binali Yıldırım Rotterdam, Amsterdam ve Almere adlı gemilerini tanesine 33 milyon euro yani toplamda 100 milyon euro ödeyerek satın aldı. Habere göre, Yıldırım ödemenin yüzde 50'sini kaynağı belli olmayan nakit parayla yaptı, diğer yarısını ise Kuveyt Türk ve Yapı kredi Bankası’ndan aldığı kredilerle tamamladı.





tr724'ün haberine göre de, 2000'li yılların ilk çeyreğinde Binali Yıldırım’ın aile serveti deşifre oldu. Bunun üzerine gemilerden bazısı alelacele satıldı, bazısı ise söküme gönderildi.





Yıldırımlar, 2010’dan sonra fiyatları 1,9 ila 33 milyon dolar arasında olan 11 gemiyi banka kredisi olmadan nakit ödeyerek satın aldılar. Gemiler Türkiye yerine, yurt dışında iç içe geçirilmiş offshore şirketler üzerine kaydedildi.





Binali Yıldırım 2016'da Başbakan seçilince şirketlerini mal varlığında göstermemek ve güvenceye almak için yeğeni Süleyman Vural'a devretti.



