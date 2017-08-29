Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin doğalgaz talebi artacak /29 Ağustos 2017 16:40

Türkiye'nin doğalgaz talebi artacak

Türkiye’nin bu yıl toplam doğalgaz talebinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 50 milyar metreküpe ulaşacağı bildirildi.

Türkiye'nin doğalgaz talebi artacak

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği'nden (GAZBİR) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede doğalgaz tüketimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin yeni yatırımları sayesinde her yıl artarken sisteme yılda 1 milyon yeni abone ekleniyor.

Açıklamaya göre, doğalgaz piyasasında yürütülen yeni yatırımlar ile toplam doğalgaz kullanıcısının 50 milyona ulaşması amaçlanıyor.

Geçen yıl Türkiye'ye toplam doğalgaz tüketimi 46,3 milyar metreküp olarak gerçekleşti. GAZBİR verilerine göre, 2017'de Türkiye’nin toplam doğalgaz talebi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 50 milyar metreküp olacak.
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