Paris'te polise ateş açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te iki kişi tarafından polise ateş açıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı Paris'in ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda meydana gelen olayda saldırganlardan birinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis de yaralandı.





