Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te polise ateş açıldı /20 Nisan 2017 23:49

Paris'te polise ateş açıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te polise ateş açan bir kişi vurularak öldürüldü. Olayda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis de yaralandı.

SHABER3.COM

Fransa'nın başkenti Paris'te iki kişi tarafından polise ateş açıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı Paris'in ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda meydana gelen olayda saldırganlardan birinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis de yaralandı.

Saldırı sonrası Paris üzerinde polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı, polis helikopterinin alçak uçuş yaptığı aktarıldı.
Paris polisi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Champs Elysees Bulvarı'nda geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu ve halktan bölgeyi boşaltmasını istedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu pazar günü düzenlenecek.
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