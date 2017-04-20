St. Petersburg bombacısına para Türkiye'deki örgütten gitmiş

Moskova’daki Basman mahkemesinde, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Akram Azimov’un tutuklanması yönündeki talebinin ele alındığı bir duruşma yapıldı.





Akram Azimov’un tutuklanmasına hükmeden mahkemenin kararında, “Akram Azimov, St. Petersburg bombacısı Ekbercan Celilov ile telefon görüşmeleri yaptı ve Türkiye’deki bir örgüt üyesinden aldığı paraları Azimov’a aktardı” denildi.





Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye’deki teröristin hangi terör örgütüne bağlı olduğunun belirtilmediği kararda şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma sonucunda, Azimov’un Celilov’la temas kurduğu ve ona para aktardığını gösteren verilere ulaşıldı. Azimov, saldırının hazırlanması için gereken mali kaynağı Türkiye’de bulunan aktif bir uluslararası terör örgütü üyesinden aldı. Bununla birlikte Azimov, örgüt üyelerinin Rusya topraklarında sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için sahte belgeler düzenledi.”





"AZİMOV İKİ KERE TÜRKİYE’YE GİTTİ"





Öte yandan mahkeme belgelerinde, Akram Azimov’un pasaportundan elde edilen verilere göre, zanlının Aralık 2016 – Mart 2017 arasında iki kere Türkiye’ye gittiği de vurgulandı.





Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün St. Petersburg metrosu bombacısını saldırıya hazırlayan kişi olduğundan şüphelenilen Abror Azimov'un ağabeyinin başkent Moskova'da yakalandığını ve Rusya Soruşturma Komitesi’ne teslim edildiğini açıklamıştı.





Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da, zanlının tutuklanması için mahkemeye başvuracaklarını kaydetmişti.