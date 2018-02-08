Samanyolu Haber /Gündem / Papa'yla görüşebilmek için Vatikan'a 5 milyon dolar bağış yaptırmış... /08 Şubat 2018 03:27

Papa'yla görüşebilmek için Vatikan'a 5 milyon dolar bağış yaptırmış...

Vatikan'a giden Tayyip Erdoğan'ın Papa ile görüşebilmek için 5 milyon dolar bağış yapıldığı belirtildi

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Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın iddiasına göre alt limiti 5 milyon dolar olan bir bağış yapılarak görüşme gerçekleştirildi:

''Hakkını yemeyelim!.. Lütfullah Göktaş'ın Vatikan ile ilişkilerinin çok iyi olmasından dolayı bu görüşmenin sağlanması için özel görevlendirildiğini ve bunun da onun sayesinde başarıldığını biliyorum. Saray kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerde çok ilginç bir ayrıntıya daha ulaştım. Papa görüşmesinin gerçekleşmesi için örtülü ödenekten Vatikan'a bağış yapıldığı... Söylenene göre bu bağış, rutin bir prosedür. Yani Papa ile görüşmek isteyen ve talebi kabul edilen her devlet başkanına Vatikan'ın göstereceği bir adrese alt limiti 5 milyon dolar olan bir ödemede bulunması şart koşuluyor. Bu ödeme  yapıldıktan sonra görüşme gerçekleşebiliyor. Kaynaklar, bir rakam telaffuz ettiler ancak elimde belgesi olmadığı için buraya yazamıyorum. O zaman soralım: 

*Vatikan'a ne kadar bağış yapıldı?.. 
*Adres neresi?.. Hangi, Hristiyanlığa hizmet eden kuruluş veya vakfa bu yardım yapıldı?.. ''
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