ABD'li generalden Menbiç'te zaman ayarlı mesaj

Funk, Menbiç’in IŞİD’den temizlendiğini ve bunun “kalıcı olmasını sağlamak için bölgede olduklarını” belirtti. Afrin harekâtını Menbiç’e genişletebileceğini duyuran Türkiye, ABD’li birliklerin bölgeden çekilmesini istiyor.





AP haberine göre, ABD’li askeri heyetin Menbiç’i ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan General Funk, Amerikan güçlerinin Kürt müttefiklerini desteklemek ve Türkiye’nin harekâtı sonrasında tansiyonu düşürmek üzere Menbiç’te olduğunu söyledi.





Funk, Türkiye’den yapılan açıklamaların kendisini endişelendirip endişelendirmediğine dair soruya ise, “Hayır, benim iş tanımım endişelenmek değil. Benim işim savaşmak” diye yanıt verdi.





YPG’nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne “çok güvendiğini” belirten Funk, “Kimse yapamazken, onlar Rakka’yı geri aldı… Bunun, masada bir sandalye kazanmalarını sağladığını düşünüyorum” dedi.





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?





Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada Menbiç'e asker göndermeyi istediklerini belirtmişti. Erdoğan konuşmasında gerek eski ABD Başkanı Barack Obama'nın gerekse de halefi Donald Trump'ın, Menbiç konusunda kendilerine doğruları söylemediğini iddia etmişti. "Bize 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: