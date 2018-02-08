Samanyolu Haber
Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya gözaltına alındı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya gözaltına alındı
/
08 Şubat 2018 09:31
Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya gözaltına alındı
Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya gözaltına alındı
SHABER3.COM
Hakkında yakalama kararı bulunan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya Çanakkale'de gözaltına alındı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya gözaltına alındı
Sonraki Haber >>
Çinliler Mercedes'e ortak oldu...
Çinli firmalar otomotiv sektöründe dünya devlerinin arasına girmek için satın alma yoluna gidiyor....
Eski MİT Daire başkanı'na tahliye
Eski MİT Sinyal İstihbarat Daire Başkanı Günay Coşkun'un hakim karşısına çıktığı davada...
'Konuşmazsan camdan atarız, intihar etti deriz' dediler
Buğrahan Aydoğan isimli vatandaşın evine gelen polisler “Eğer konuşmazsan seni balkondan atar,...
Fabrikalar yıkılıyor, yerine AVM dikiliyor...
14 Şeker fabrikası hakkında satış kararı verilmesinin ardından daha evvel satılan fabrikalar...
AKP ekonomik vaatlere yüklendi... Bu bir erken seçimin habercisi mi?
Son dönemde ekonomik alanda yaşanan gelişmeler Ankara kulislerini hareketlendirdi. Hükümetin üst...
Cibillî sevgi ve saygı bir başka
Bugüne kadar mânevî havası ve ledünnî zevkleriyle pek çok feyizli makam gördüm…
Allah, bu zâlimleri, fâsıkları, hainleri neden bize musallat etti?
Başımıza gelen her şeyde, kendi içimize dönüp kalb saffetini arama mecburiyetindeyiz....
Tutuklu avukatlara keyfi eziyet: Eşleriye görüşmeleri de yasak
Cezaevlerinde tecrit altındaki Avukatların eşleriye görüşmeleri de yasak.
Önemli iddia... Soylu'yla Albayrak kavga etti, kabine karıştı
Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın iddiasına göre Bakan Süleyman Soylu ile AKP'li...
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Önemli iddia... Soylu'yla Albayrak kavga etti, kabine karıştı
Suudi ordusunda deprem
Eski MİT Daire başkanı'na tahliye
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
07:28:53