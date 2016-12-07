Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da yolcu uçağı düştü /07 Aralık 2016 15:43

Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan Havayolları'na ait, 40'tan fazla yolcu ve mürettebat taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu.

SHABER3.COM

 Yerel kurtarma ve polis yetkilileri uçağın kuzeydeki kırsal arazide düştüğünü açıkladı.

Havayolları'nın sözcüsü Danyal Gilani, kuzeydeki Chitral şehrinden başkent İslamabad'a giden uçak ile irtibatın kesildiğini söylerken Pakistan medyası uçağın kuzey bölgesinde düştüğünü açıkladı. Pakistan medyası ayrıca uçakta 47 kişi bulunduğunu belirtti. Yerel kurtarma görevlileri de PK116 sefer sayılı uçağın düştüğünü doğrularken en son Havelian civarında görüldüğünü belirtti. Yerel polis güçleri de uçağın Abbottobad yakınlarında düştüğü haberini doğruladı.

KALKIŞTAN HEMEN SONRA KAYBOLDU

AFP'ye konuşan Gilani, uçağın kalkıştan hemen sonra radardan çıktığını söyledi. Daily Pakistan gazetesine göre, uçakta 42'si yolcu 5'i mürettebat görevlisi olmak üzere 47 kişi bulunuyordu. Pakistan'ın Çitral kentinden TSİ 13.30'da havalanan uçağın 14.40'ta başkent İslamabad'a iniş yapması bekleniyordu.


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