Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Yerel kurtarma ve polis yetkilileri uçağın kuzeydeki kırsal arazide düştüğünü açıkladı.







Havayolları'nın sözcüsü Danyal Gilani, kuzeydeki Chitral şehrinden başkent İslamabad'a giden uçak ile irtibatın kesildiğini söylerken Pakistan medyası uçağın kuzey bölgesinde düştüğünü açıkladı. Pakistan medyası ayrıca uçakta 47 kişi bulunduğunu belirtti. Yerel kurtarma görevlileri de PK116 sefer sayılı uçağın düştüğünü doğrularken en son Havelian civarında görüldüğünü belirtti. Yerel polis güçleri de uçağın Abbottobad yakınlarında düştüğü haberini doğruladı.





