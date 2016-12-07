Samanyolu Haber /Gündem / Alman Gazetesi sordu: Almanya'da küçük Erdoğan'lar mı yetiştiriliyor? /07 Aralık 2016 15:20

Alman Gazetesi sordu: Almanya'da küçük Erdoğan'lar mı yetiştiriliyor?

Frankfurter Neue Presse gazetesinde yer alan bir yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkçe anadili ve İslam din dersi öğretmenleri üzerinden Almanya'da küçük Erdoğan'lar yetiştiriyor olabileceği kaydedildi.

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Almanya'da muhafazakar çizgide yayın yapan Frankfurter Neue Presse gazetesinde Christoph Barkewitz tarafından kaleme alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'nın Hessen eyaletindeki ders sınıflarına Türkçe ve İslam din dersi öğretmenleri üzerinden etki ettiği kaydedildi. 

Konuyla ilgili olarak dbb Başkanı Heini Schmitt'in sözlerini hatırlatan yazar, Türkçe dil derslerinin, Türk konsoloslukları üzerinden temin edilen öğretmenler tarafından verildiğini ve bölgede yaklaşık 60 Türkçe öğretmeninin görev yaptığını köşesine taşıdı.

Schmitt, bu öğretmenlerin kontrol edilmesinin pratikte mümkün olmadığını ifade ederek, "Derslerde gerçekten ne olduğunu kimse bilemez" dedi. Barkewitz ise buradan hareketle, "Yoksa Erdoğan Almanya'da küçük Erdoğan'lar mı yetiştiriyor?" sorusunu sordu. 

Öte yandan benzer bir adımın Çince dersleri için de atılmak istendiğini hatırlatan Barkewitz, öğretmenlerin yine konsolosluklar üzerinden getirilmesi durumunda, Çin'in de Almanya'da komünistler yetiştirmek isteyebileceğini, bu durumun da Sol Parti tarafından mükemmel olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

Barkewitz yazısının son bölümünde ise Sultan Erdoğan ile Aziz Nikolas'ın arasındaki benzerliğin, her ikisinin de kamçılayacak hizmetçilere sahip bulunması olduğunu ileri sürdü.
(arti49.com)


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