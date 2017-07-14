Samanyolu Haber /Ekonomi / Pahalı telefonlar satan Vertu, Hakan Uzan alınca battı /14 Temmuz 2017 09:23

Pahalı telefonlar satan Vertu, Hakan Uzan alınca battı

Hakan Uzan'ın Mart ayında satın aldığı lüks İngiliz telefon markası Vertu'nun tasfiye edileceği açıklandı.

Pahalı telefonlar satan Vertu, Hakan Uzan alınca battı


Pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefonlar satan Vertu son yıllarda finansal sıkıntılar yaşıyordu.
Uzan Vertu'yu, Kıbrıs'taki şirketi Baferon Ltd. üzerinden 50 milyon sterline (yaklaşık 230 milyon lira) almıştı.

Şirketin kapanması nedeniyle yaklaşık 200 kişi işsiz kalacak
.
Bir teknoloji uzmanı, Vertu'nun benzer şirketlerle rekabet etmekte zorlandığını belirtti.
Vertu'nun Signature telefonları 11 bin sterlinden (yaklaşık 50 bin lira) başlarken 18 karat kırmızı altın telefonu ise 39 bin 100 sterline (yaklaşık 180 bin lira) satılıyor.

BBC'ye konuşan şirketin sözcüsü "Vertu tasfiye sürecine girdi ve artık bana da maaş ödemiyorlar" dedi
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