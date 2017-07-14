Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'dan alınan çiçekler 'devlet sırrı' imiş... /14 Temmuz 2017 09:19

Hollanda'dan alınan çiçekler 'devlet sırrı' imiş...

Türkiye, son 2.5 yılda Hollanda’dan 86 milyon dolarlık çiçek satın aldı. CHP’li Tanrıkulu, Gümrük Bakanı Tüfenkci’ye “Çiçekleri hangi belediyeler ithal etti” diye sordu. Bakan Tüfenkci “Bu bilgi gizlidir” dedi

SHABER3.COM

Türkiye, Hollanda'dan ithal ettiği çiçeklere servet ödedi. Son 2.5 yılda Hollanda'dan 38 milyon 195 bin 130 kilo çiçek ithal edildi. Karşılığında da 86 milyon dolar ödendi. Sadece 2017'in ilk 5 ayında 9.1 milyon kilo çiçeğe, 16.7 milyon dolar ödeme yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine getirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtladı ancak “Çiçekleri hangi belediyeler ithal etti?'' sorusuna, “Gümrük yönetmeliği uyarınca bu bilgiler gizli ve sır niteliğindedir” dedi.

BAKAN, RAKAMLARI TEK TEK AÇIKLADI

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıt şöyle: “Hollanda'dan 2015 yılında 34 milyon 462 bin 224 dolar kıymetinde 14 milyon 302 bin 268 kg; 2016 yılında 36 milyon 685 bin 754 dolar kıymetinde 14 milyon 747 bin 520 kg; 01.01.2017-31.05.2017 döneminde ise 16 milyon 769 bin 067 dolar kıymetinde 9 milyon 145 bin 342 kg süs bitkisi ve çiçek ithalatı gerçekleşmiştir.”
<< Önceki Haber Hollanda'dan alınan çiçekler 'devlet sırrı' imiş... Sonraki Haber >>

'Ananı da al git' diyaloğu

'Ananı da al git' diyaloğu

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:28