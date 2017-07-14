Hollanda'dan alınan çiçekler 'devlet sırrı' imiş...





BAKAN, RAKAMLARI TEK TEK AÇIKLADI

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıt şöyle: “Hollanda'dan 2015 yılında 34 milyon 462 bin 224 dolar kıymetinde 14 milyon 302 bin 268 kg; 2016 yılında 36 milyon 685 bin 754 dolar kıymetinde 14 milyon 747 bin 520 kg; 01.01.2017-31.05.2017 döneminde ise 16 milyon 769 bin 067 dolar kıymetinde 9 milyon 145 bin 342 kg süs bitkisi ve çiçek ithalatı gerçekleşmiştir.”

Türkiye, Hollanda'dan ithal ettiği çiçeklere servet ödedi. Son 2.5 yılda Hollanda'dan 38 milyon 195 bin 130 kilo çiçek ithal edildi. Karşılığında da 86 milyon dolar ödendi. Sadece 2017'in ilk 5 ayında 9.1 milyon kilo çiçeğe, 16.7 milyon dolar ödeme yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine getirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtladı ancak “Çiçekleri hangi belediyeler ithal etti?'' sorusuna, “Gümrük yönetmeliği uyarınca bu bilgiler gizli ve sır niteliğindedir” dedi.