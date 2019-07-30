Samanyolu Haber /Eğitim / Özel okul fiyatları tavanda: Bazıları 100 bin lirayı buldu, en az yüzde15 zam var /30 Temmuz 2019 13:20

Özel okul fiyatları tavanda: Bazıları 100 bin lirayı buldu, en az yüzde15 zam var

İstanbul’daki özel okulların 2019-2020 öğretim yılı eğitim ücretleri cep yakıyor.

SHABER3.COM

İstanbul’da özel okulların 2019-2020 öğretim yılı eğitim ücretleri 100 bin liraya kadar çıkıyor. Özel okullar mayıs ayında açıklaması gereken ücretleri daha yeni açıkladı. 

Okullar genel olarak yüzde 15 ile 16 arası zam yaptı. Yüzde 30 zam yapma hakkını kullanan üç beş okul da var. 

Yabancı okulların kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Kayıtlar kapandı. 

Bazı özel okulların 2019-2020 öğretim yılı ücretleri şöyle:

Amerikan Robert Lisesi: 100 bin TL 
St. Joseph Fransız Lisesi: 68 bin TL
Üsküdar Amerikan Lisesi: 90 bin 380 TL 
Enka Okulları: 83 bin 415 TL (yemek ve KDV dahil) 
MEF Okulları: 51 bin 780 TL (KDV hariç) 
İstek Okulları: 43 bin 900 TL ile 53 bin TL arasında değişiyor. (KDV hariç) 
Terakki Vakfı Okulları: 58 bin 428 TL ile 64 bin 152 TL
Alman Lisesi: 64 bin TL 
Avusturya Lisesi: 54 bin 500 TL

 

  
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