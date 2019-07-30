Temelli: TBMM olarak tatile girmeden, cezaevine atılmış masumları çıkarabilirdik

Şanlıurfa’da konuşan gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gündemdeki konular hakkında açıklama yaptı.





Onlarca HDP’li siyasetçinin suçsuz olmalarına rağmen cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Temelli, onların özgür kalmasını istemelerine rağmen savcıların İçişleri Bakanı’nın talimatıyla HDP’li belediye başkanlarını ve meclis üyelerini sebep göstermeden gözaltına aldığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclis’ine (TBMM) çağrı yapan Temelli, şöyle devam etti: “Biz tatildeyiz ama onlarca suçsuz insan cezaevinde yatıyor. Oysa tatile girmeden yargının talimatlarla cezaevine koyduğu masum insanları çıkartabilirdik. Ülkeyi demokratikleştirmenin birinci adımı olarak demokratik bir anayasa yapma iradesini açığa çıkarmalıyız. Tüm toplumsal kesimler bu irade de buluşmalıdır. İşte dediğimiz 3’üncü yol budur. Kutuplaştırıcı siyasete itirazımız var. İki kutup arasına sıkıştırılan ülkeyi gerilimden kurtarmalıyız. 3’üncü yol yani yeni bir seçenekte demokratik ulus anlayışımızla çağrımızı yapıyoruz. Gelin birlikte anayasamızı yazalım. Anayasa toplumsal mutabakattır. Anayasada kendisini göremeyenler dışlananlar yeni bir anayasa istiyor.”







