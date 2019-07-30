Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Konkordato ilan eden firmanın mal varlığına el konsun' /30 Temmuz 2019 13:09

'Konkordato ilan eden firmanın mal varlığına el konsun'

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, konkordato ilan eden firmaların mal varlığına el konulmasını, borçlarının devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, konkordato ilanlarına ilişkin konuştu.

'AVRUPA'DA UYGULANAN MODEL UYGULANSIN'

"Konkordato 3 aydan 2 yıla kadar devam ediyor alacaklarını tahsil edemeyen şirketler iflasın eşiğine geliyor. Konkordato ilan eden işadamı villasında oturmaya, lüks aracına binmeye devam ediyor" diyen Baran, bu konuda Avrupa'da uygulanan modeli önermek istediklerini dile getirdi.

'DEVLET ÜSTLENSİN'

"Avrupa'da konkordato ilan eden bir firma eğer konkordato talebi kabul edilirse devlet firmanın tüm mal varlığına -yani dükkanına, arabasına, evine- el koyarak, borçlarını üstleniyor, şirket sahibini de asgari ücretle maaşa bağlıyor" diyen Baran, "Mal varlığının karşılığı olarak devlet borçlarını ödüyor, alacaklılar mağdur olmadığı gibi piyasa işleyişi de normal şekilde devam ediyor. Konkordato süreci sonunda şirket bilançosu borçlarını kapatmışsa malları iade edilerek süreç tamamlanıyor" ifadesini kullandı.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.

Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.

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