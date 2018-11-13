Samanyolu Haber /Ekonomi / Özel hastaneyi de kriz vurdu, 180 çalışan işsiz kaldı /13 Kasım 2018 21:55

Özel hastaneyi de kriz vurdu, 180 çalışan işsiz kaldı

İstanbul İkitelli’de bulunan Özel Akgün TEM Hastanesi “ekonomik gerekçe”yle kapandı, kapı önüne konulan yaklaşık 180 sağlık emekçisi hakları için hukuki mücadelesi başlatıyor.

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İstanbul İkitelli’de bulunan Özel Akgün TEM Hastanesi, ortaklarının arasındaki anlaşmazlık sonucu “ekonomik” gerekçelerle hizmete kapandı. Hastanenin kapanmasının ardından ortada kalan çalışanlar, hukuk mücadelesi başlattı.

İkitelli’deki Özel Akgün TEM Hastanesi, yaklaşık 2 hafta önce hizmete kapandı.

Yatan hastalar ile yoğun bakım ünitesinde bulunan hastaların son 1-2 gün içinde diğer hastanelere nakil edildiği hastanede şu an hizmet verilmiyor.

Hastanenin yaklaşık 180 çalışanı da hiçbir hakkını alamadan ortada kaldı. Hakları için hukuk mücadelesi başlatan işçiler, 3 aylık maaşları ve 10 ile 20 yıllık arasında değişen tazminatlarının içeride kaldığını söyledi.

SINIF TAVRI İŞÇİLERE DESTEK OLACAK

Sınıf Tavrı Avukatı Erkan Kılıç ile bir araya gelen hastane çalışanları, yaşadıkları süreci anlattı.  Erkan Kılıç da kapı önüne konulan hastane çalışanlarına neler yapılabileceğine dair bilgi verdi.

Önümüzdeki günlerde hastane önünde basın açıklaması yapmayı planlayan işçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

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