FLAŞ... KHK'lı doktorlar SGK anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Kamuoyu baskısı ile teklifin KHK’lı doktorların hem kamu hem de özel hastanelerde çalışmasını engelleyen maddede değişiklik yapıldı



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP'nin tasarıdan geri adım attığını Twitter hesabından duyurdu.



Söz konusu maddede güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan yeni hekimlere de SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışma engeli getiriliyordu. Bu yasak teklifin komisyon görüşmeleri sırasında önerge ile çıkarılmış özelde çalışma yolu yeni mezunlar için açılmıştı. Şimdi Genel Kurul'da görüşülmeye başlanan teklifte bir önerge verilerek getirilmek istenen bu yasak ihraç edilmiş hekimler için de uygulanmayacak.





Ancak yine de tartışma konusu 5'inci madde tekliften çıkarılmayacak. Söz konusu maddede güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan hekimlerin özel hastanelerde çalışması için 600 gün bekleme süresi 450 güne çekilecek. Ayrıca bu süre pratisyen ve uzman hekimler için ayrı belirlenecek ücret tarifesi ile (75 bin-125 bin) kaldırılabilecek.





CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaparak, ''KHK'lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek'' ifadelerini kullandı.