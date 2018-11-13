Samanyolu Haber /Gündem / Naksan Holding'in yağmalanan enerji şirketi 1.4 milyar liraya satışta /13 Kasım 2018 21:34

Naksan Holding'in yağmalanan enerji şirketi 1.4 milyar liraya satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, haksızca el konularak yağmalanan Naksan Holding bünyesindeki Adularya Enerji'yi 1.4 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Kurumun 31 arsa ve maden sahası bulunuyor.

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Yürütülen cadı avı ve haksızca el koyma barbarlığının kurbanı Naksan Holding'e ait Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 1.4 milyar TL muhammen bedel üzerinden TMSF tarafından satışa çıkarıldı. İhale 30 Ocak 2019’da yapılacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Adularya Enerji AŞ ile Tümsan İnşaat AŞ’nin sahibi olduğu ticari ve iktisadi bütünlük bünyesinde Yunus Emre Termik Santrali, 31 adet arsa ve maden sahası bulunuyor.

İhale konusu Adularya İktisadi ve Ticari Bütünlüğü; Eskişehir ve Kütahya’nın Gediz ilçesi sınırların içinde bulunan ticari ve iktisadi bütünlük mülkleri ile Adularya Enerji için 2055 yılına kadar tesis edilmiş üst kullanım hakkı izni ve maden ruhsatlarından oluşuyor.
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