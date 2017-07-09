Özel harekat polisini teröristlerle aynı koğuşa koydular!

Eşi Kübra Demir sosyal medya hesabından özel harekat polisinin 19 yıllık polislik dönemini anlattı ve takdir belgelerini gösterdi. İşte o paylaşım:





"Eşim Halil Demir 1998 yılında mesleğe Adana ilinde başladı.





2001 yılının 09 Mart-25 mayıs tarihlerinde özel harekat daire başkanlığı tarafından açılan özel harekat yetiştirme kursunu başarıyla tamamlayıp mesleğe başladığı Adana ilinden atamayla Iğdır özel harekat müdürlüğüne tayin edilmiştir ve 1998 yılından 2016 yılına kadar 11 yılı Diyarbakır,Tunceli ve Iğdır olmak üzere bu şerefli mesleği hayatı pahasına Ve polis okulunda ettiği yeminine sadık kalarak devam etmiştir.





2013 yılında içişleri bakanlığının görevlendirmesiyle 3 aylığına Somali Mogadişu büyükelçiliğine gönderilmiştir. Göreve gittiği büyükelçilik canlı bomba terör Saldırısına uğramış ve arkadaşları yaralanmış, bir arkadaşı da kollarında şehit olmuştur.





Görev dönüşü büyükelçiliğimizi hayatı pahasına koruduğu için dönemin Dışişleri bakanı sayın Ahmet Davutoğlu tarafından düzenlenen özel bir davette beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte teşekkür belgesine layık görülmüştür.





EŞİMİN SOMALİ'DE UĞRADIĞI CANLI BOMBA SALDIRISINDA ŞEHADET HABERİNİ BEKLEMEK BİLE ÜZERİNE ATILAN TERÖRİST İFTİRASI KADAR CANIMIZI YAKMAMIŞTIR





Eşim Halil Demir, İçişleri bakanlığı Emniyet Genel Müd. Özel Hareket daire başkanlığının yetiştirdiği ender kalifiye elemanlarından dır.





Kendisi;





Keskin nişancı,





Atış eğitimcisi,





Zırhlı araç sürücüsü ve silahçısıdır.





Meslek hayatı boyunca,DHKP-C, PKK HİZBULLAH ve benzeri terör örgütleri, olayları, oluşumlarıyla hayatı pahasına savaşan bir özel harekatçıya terörist iftirasını atmak onu öldürmekten beterdir.





2015 yılına kadar 2 kere özel harekattan atılan eşim mahkemeyle iki kere geri döndü. 2015 yılında çorum'a atandı .Çorum'da emniyet genel müd. insiyatifinde koruma şube müdürlüğü bünyesinde Vali konağında koruma olarak görev yapıyordu.





15 temmuz darbe girişimi gecesi arkadaşının evini boyamasına yardım ederken Gece saat 22,00 sularında acil göreve çağrıldı.görev yeri olan valiliğe intikal etti ve 18 Temmuz sabahına kadar izinsiz , dinlenmeden görevi başındaydı.





18 Temmuz sabahı silahı ve kimliğine el konuldu,açığa alındı. Bir ay açıkta kaldıktan sonra 670 KHK ile ihraç oldu.18 Ağustosta gözaltına alındı. 9 gün gözaltı sürecinden Sonra Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. o günden bu güne 3 defa koğuşu değişti şimdi Teröristlerle aynı koğuşta"























































